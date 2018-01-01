Олів'є для волинян подорожчало

За олів'є у 2018 році волиняни сплатять на 28% більше.Про це у Facebook повідомив генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж«Ми сьогодні готуємо "французький" салат, і рахуємо ціни на соціальні продукти за даними Державної служби статистики, а всі інші за цінами ринку "Дніпро" у Києві.Рецепт салату Олів'є беремо найдоступніший: відварна картопля – 600г, відварна морква – 250г, цибуля – 200г, варена ковбаса – 600г, яйця – 8 шт, солоні огірки – 500г, консервований зелений горошок – бляшанка 425г, майонез «Європейський» – упаковка 300г, сіль за смаком», – йдеться у дописі.Він зазначає, що у 2017 році приготування майже 3кг салату Олів’є, яких буде достатньо для великої родини з 8 осіб, обійшлося б у 130,2 грн.«За рік, у 2018-му, за середніми в Україні цінами, ми сплачуємо: відварна картопля – 6,5грн за кілограм, або 3,9грн за 600г, відварна морква – 12,1грн за кг, або 3грн за 250г, цибуля – 10,5грн за кілограм, або 2,1грн за 200г, варена ковбаса – 91,2грн за кілограм, або 54,7грн за 600г, яйця – 24,9грн за десяток, або 19,9грн за 8 шт.На консервацію й майонез із сімейного бюджету ми витратимо: на солоно-мариновані огірки – 35,2грн за 500г баночку, консервований зелений горошок – 32,4грн за 425г бляшанку, майонез – 15грн за 300г упаковку», – зазначає директор Асоціації постачальників торгівельних мереж.«Тобто в 2018 році, за два місяці до новорічних свят, приготування майже 3 кг салату Олів’є коштуватиме нам 166,2грн. За рік салат Олів’є подорожчав на 36 грн, або майже на 28%», – пише Олексій Дорошенко.