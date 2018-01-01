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Запальні грузини їдуть до Луцька з великим концертом

Запальні грузини їдуть до Луцька з великим концертом
У Луцьку виступить ансамбль «Горі».

У понеділок, 3 грудня, з 19:00 по 20:30 у Волинському драмтеатрі імені Т.Г. Шевченка виступить грузинський ансамбль «Горі», - повідомили організатори.

До слова, грузинське місто Горі – партнер міста Луцька з 2008 року, а танцюристи не вперше відвідають обласний центр Волинської області. Рік тому вони уже побували у Луцьку зі своєю шоу-програмою та викликали повний аншлаг.

Шалений ритм, чаруючий спів, більше 30-ти виконавців. Запальні танці, від яких летять іскри ‒ усе це буде на сцені драмтеатру. Артисти ансамблю «Горі» також беруть участь у всесвітньо відомому національному балеті Грузії «Сухішвілі».

Родзинкою події буде те, що перед початком концерту представники колективу «Горі» у фойє театру пригощатимуть глядачів справжнім грузинським коньяком «Еріставі» та вином "Вардіані".

Депутат міськради муніципалітету міста Горі Заза Мезврішвілі, який супроводжує ансамбль, сказав, що дивитися виступ колективу з екранів телевізорів, це те ж саме, що цілувати красиву дівчину, вдягнувши протигаз – вживу все сприймається інакше.

Квитки на концерт можна придбати онлайн на сайтах:

karabas.com : https://lutsk.karabas.com/gruzinskij-ansambl-gori

kontramarka.ua: https://lutsk.kontramarka.ua/uk/event/gori-50122-69334.html

За телефонами:

+380667474513

+380506628938

(0332) 72-54-513

та в касі драмтеатру.

Інформація про подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/2233198390245380/

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Теги: Грузія, ансамбль, колектив, анонс
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