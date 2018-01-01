У луцьких маршрутках хочуть порахувати пасажирів

У Луцьку планують обстежити пасажиропотік на міських автобусних маршрутах.Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.Зазначають, що обстежуватимуть №№ 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а з використанням табличного методу, під час якого здійснюється підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, обліковцями, які в ньому перебувають, з внесенням цих даних до маршрутної таблиці.До обстеження пасажиропотоку залучать обліковців з числа представників організатора пасажирських перевезень (працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку), студентів, представників громадськості (за їх згодою), а також представників підприємств-перевізників.Також зазначають, що результати обстеження нададуть департаменту економічної політики для визначення і обґрунтування тарифів на перевезення у місті Луцьку.