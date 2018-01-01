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У луцьких маршрутках хочуть порахувати пасажирів

У луцьких маршрутках хочуть порахувати пасажирів
У Луцьку планують обстежити пасажиропотік на міських автобусних маршрутах.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.

Зазначають, що обстежуватимуть №№ 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а з використанням табличного методу, під час якого здійснюється підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в автобус на зупинках, обліковцями, які в ньому перебувають, з внесенням цих даних до маршрутної таблиці.

До обстеження пасажиропотоку залучать обліковців з числа представників організатора пасажирських перевезень (працівників департаменту муніципальної варти, департаменту економічної політики, управління транспорту та зв’язку), студентів, представників громадськості (за їх згодою), а також представників підприємств-перевізників.

Також зазначають, що результати обстеження нададуть департаменту економічної політики для визначення і обґрунтування тарифів на перевезення у місті Луцьку.

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Теги: маршрутка, Луцьк, ціни, проїзд
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Коментарі 1
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Ай маладца! І перевызники самі собі нарахують підставу для 7 грн.! Студентів ганяти - теж крайнє паскудство! На біса в місті муніципали? А краще - замовити (так, так, за гроші) таке дослідження в незалежних підрядників, бажано - не луцьких! Досить пил пускати в очі, давайте нормальний чесний підрахунок!
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