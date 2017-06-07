У Луцьку з'явилася Академія сучасного мистецтва
Сьогодні, 17:15
В день студента, 17 листопада, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків розпочинає новий освітній проект – Академія Сучасного Мистецтва.
Про це ВолиньUA повідомляють організатори.
Щосуботи: всі актуальні види мистецтв в авторських студіях та лекторій «Історія сучасного мистецтва: ХХ–ХХI ст. 17 листопада на вас чекає: о 13 годині: авторський майстер-клас із виготовлення та друку гравюри, технікою високого друку, але без станка (!) , унікальним авторським способом відомої художниці Альбіни Ялози з Києва.
Тривалість: 3 години, з перервою на чаювання. Результатом стане ваша авторська творча робота, яку ви зробите спілкуючись з художницею, та заберете свій твір додому. Матеріалами ми забезпечуємо, тож беріть з собою лише добрий настрій та 300 грн за участь. о 17 годині: лекція від мистецтвознавця, куратора Олександра Сушинського “Пост-концептуальне мистецтво”.
Цей курс лекцій – це єдиний міждисциплінарний конструкт, який включає дослідження ключових напрямків естетики ХХ – поч. ХХI ст.: 1. візуальне мистецтво <живопис, фотографія, відео-арт, кіноавангард>;
2. перформативні практики <історія перформансу, постдраматичний театр, contemporary dance>;
3. історія академічної музики;
4. концептуалізм, естетика взаємодії, інтервенціонізм, ленд-арт, science art, нові медіа. Лекторій побудовано за принципом хронологічного охоплення найбільш значущих дослідницьких практик мистецтва ХХ ст.
При цьому розвиток показано через майже всі медіальні форми: від поезії до перформансу та інших комбінованих практик. Крім того, будемо досліджувати, читати, обговорювати найважливіші тексти, есе з філософії, теорії мистецтва (В.Беньямін, Ж.Ранс’єр, Ф.Джеймісон, Ж.Ф.Ліотар, А.Бадью) і прикордонних сфер культури. Квиток на одну лекцію – 75 грн, Абонемент на 4 лекції – 200грн.
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Про це ВолиньUA повідомляють організатори.
Щосуботи: всі актуальні види мистецтв в авторських студіях та лекторій «Історія сучасного мистецтва: ХХ–ХХI ст. 17 листопада на вас чекає: о 13 годині: авторський майстер-клас із виготовлення та друку гравюри, технікою високого друку, але без станка (!) , унікальним авторським способом відомої художниці Альбіни Ялози з Києва.
Тривалість: 3 години, з перервою на чаювання. Результатом стане ваша авторська творча робота, яку ви зробите спілкуючись з художницею, та заберете свій твір додому. Матеріалами ми забезпечуємо, тож беріть з собою лише добрий настрій та 300 грн за участь. о 17 годині: лекція від мистецтвознавця, куратора Олександра Сушинського “Пост-концептуальне мистецтво”.
Цей курс лекцій – це єдиний міждисциплінарний конструкт, який включає дослідження ключових напрямків естетики ХХ – поч. ХХI ст.: 1. візуальне мистецтво <живопис, фотографія, відео-арт, кіноавангард>;
2. перформативні практики <історія перформансу, постдраматичний театр, contemporary dance>;
3. історія академічної музики;
4. концептуалізм, естетика взаємодії, інтервенціонізм, ленд-арт, science art, нові медіа. Лекторій побудовано за принципом хронологічного охоплення найбільш значущих дослідницьких практик мистецтва ХХ ст.
При цьому розвиток показано через майже всі медіальні форми: від поезії до перформансу та інших комбінованих практик. Крім того, будемо досліджувати, читати, обговорювати найважливіші тексти, есе з філософії, теорії мистецтва (В.Беньямін, Ж.Ранс’єр, Ф.Джеймісон, Ж.Ф.Ліотар, А.Бадью) і прикордонних сфер культури. Квиток на одну лекцію – 75 грн, Абонемент на 4 лекції – 200грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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