У Луцьку з'явилася Академія сучасного мистецтва





Про це



Щосуботи: всі актуальні види мистецтв в авторських студіях та лекторій «Історія сучасного мистецтва: ХХ–ХХI ст. 17 листопада на вас чекає: о 13 годині: авторський майстер-клас із виготовлення та друку гравюри, технікою високого друку, але без станка (!) , унікальним авторським способом відомої художниці Альбіни Ялози з Києва.



Тривалість: 3 години, з перервою на чаювання. Результатом стане ваша авторська творча робота, яку ви зробите спілкуючись з художницею, та заберете свій твір додому. Матеріалами ми забезпечуємо, тож беріть з собою лише добрий настрій та 300 грн за участь. о 17 годині: лекція від мистецтвознавця, куратора Олександра Сушинського “Пост-концептуальне мистецтво”.



Цей курс лекцій – це єдиний міждисциплінарний конструкт, який включає дослідження ключових напрямків естетики ХХ – поч. ХХI ст.: 1. візуальне мистецтво <живопис, фотографія, відео-арт, кіноавангард>;

2. перформативні практики <історія перформансу, постдраматичний театр, contemporary dance>;

3. історія академічної музики;

4. концептуалізм, естетика взаємодії, інтервенціонізм, ленд-арт, science art, нові медіа. Лекторій побудовано за принципом хронологічного охоплення найбільш значущих дослідницьких практик мистецтва ХХ ст.



При цьому розвиток показано через майже всі медіальні форми: від поезії до перформансу та інших комбінованих практик. Крім того, будемо досліджувати, читати, обговорювати найважливіші тексти, есе з філософії, теорії мистецтва (В.Беньямін, Ж.Ранс’єр, Ф.Джеймісон, Ж.Ф.Ліотар, А.Бадью) і прикордонних сфер культури. Квиток на одну лекцію – 75 грн, Абонемент на 4 лекції – 200грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В день студента, 17 листопада, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків розпочинає новий освітній проект – Академія Сучасного Мистецтва.Про це ВолиньUA повідомляють організатори.Щосуботи: всі актуальні види мистецтв в авторських студіях та лекторій «Історія сучасного мистецтва: ХХ–ХХI ст. 17 листопада на вас чекає: о 13 годині: авторський майстер-клас із виготовлення та друку гравюри, технікою високого друку, але без станка (!) , унікальним авторським способом відомої художниці Альбіни Ялози з Києва.Тривалість: 3 години, з перервою на чаювання. Результатом стане ваша авторська творча робота, яку ви зробите спілкуючись з художницею, та заберете свій твір додому. Матеріалами ми забезпечуємо, тож беріть з собою лише добрий настрій та 300 грн за участь. о 17 годині: лекція від мистецтвознавця, куратора Олександра Сушинського “Пост-концептуальне мистецтво”.Цей курс лекцій – це єдиний міждисциплінарний конструкт, який включає дослідження ключових напрямків естетики ХХ – поч. ХХI ст.: 1. візуальне мистецтво <живопис, фотографія, відео-арт, кіноавангард>;2. перформативні практики <історія перформансу, постдраматичний театр, contemporary dance>;3. історія академічної музики;4. концептуалізм, естетика взаємодії, інтервенціонізм, ленд-арт, science art, нові медіа. Лекторій побудовано за принципом хронологічного охоплення найбільш значущих дослідницьких практик мистецтва ХХ ст.При цьому розвиток показано через майже всі медіальні форми: від поезії до перформансу та інших комбінованих практик. Крім того, будемо досліджувати, читати, обговорювати найважливіші тексти, есе з філософії, теорії мистецтва (В.Беньямін, Ж.Ранс’єр, Ф.Джеймісон, Ж.Ф.Ліотар, А.Бадью) і прикордонних сфер культури. Квиток на одну лекцію – 75 грн, Абонемент на 4 лекції – 200грн.

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