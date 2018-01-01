Хто став новим головою Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 16:45
Головою Луцького міськрайонного суду Волинської області обрали Анатолія Пахолюка.
Про це повідомили на сторінці суду у Facebook.
Нагадаємо, минулого голову Михайла Квятковського звільнили 6 листопада.
Рішення прийняли 16 листопада, на зборах суддів за підсумками таємного голосування.
На зборах були присутні 20 суддів. Найбільшу кількість голосів набрав суддя Анатолій Пахолюк.
Загалом на посаду голови суду претендувало четверо кандидатів.
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Про це повідомили на сторінці суду у Facebook.
Нагадаємо, минулого голову Михайла Квятковського звільнили 6 листопада.
Рішення прийняли 16 листопада, на зборах суддів за підсумками таємного голосування.
На зборах були присутні 20 суддів. Найбільшу кількість голосів набрав суддя Анатолій Пахолюк.
Загалом на посаду голови суду претендувало четверо кандидатів.
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