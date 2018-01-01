У селищі на Волині освятили храм. ФОТО

У Маневичах відбулось освячення храму, який побудували на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Линдюк.Подія сталася 17 листопада.«Українська помісна православна Церква як в Україні так і в Маневичах мала складний шлях. Як знаємо вже навіть за Незалежної України православна громада мала проблеми з отриманням ділянки під будівництво храму. Тобто вплив Росії відчувався повсюдно.Але пройшов час і маємо не тільки храм у Маневичах, а й ми у переддень створення Української автокефальної помісної церкви!Зі святом вас, земляки!» – йдеться у дописі.