У селищі на Волині освятили храм. ФОТО
Сьогодні, 10:34
У Маневичах відбулось освячення храму, який побудували на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Линдюк.
Подія сталася 17 листопада.
«Українська помісна православна Церква як в Україні так і в Маневичах мала складний шлях. Як знаємо вже навіть за Незалежної України православна громада мала проблеми з отриманням ділянки під будівництво храму. Тобто вплив Росії відчувався повсюдно.
Але пройшов час і маємо не тільки храм у Маневичах, а й ми у переддень створення Української автокефальної помісної церкви!
Зі святом вас, земляки!» – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Линдюк.
Подія сталася 17 листопада.
«Українська помісна православна Церква як в Україні так і в Маневичах мала складний шлях. Як знаємо вже навіть за Незалежної України православна громада мала проблеми з отриманням ділянки під будівництво храму. Тобто вплив Росії відчувався повсюдно.
Але пройшов час і маємо не тільки храм у Маневичах, а й ми у переддень створення Української автокефальної помісної церкви!
Зі святом вас, земляки!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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