Волонтери поспілкувались з сусідами чоловіка, якого звинувачують в знущанні з пса





Відтак дві лучанки Анна Хабарова та Наталія Усачова вирішили поспілкуватись з ним. Про результати зістрічі Анна Хабарова написала у своєму



«Поки власника не було, ми спілкувались із сусідами, які проживають в тому будинку, так ось вони повідомили про те, що власник собаки, не знущається над нею, він її любить.



Ця людина, яку всі так хочуть вбити, доглядала за хворою матір'ю, яка 36 років була прикована до інвалідного візка, рік назад вона померла. Після смерті матері, чоловік, аби заповнити душевну пустоту, підібрав на вулиці маленьке цуценя, яке ось уже як рік живе у нього.



Чому собака на балконі, і власник собаки, і сусіди підтвердили, що він її зранку вигулює, і коли йде з дому залишає на балконі, часом він залишає ключі від квартири, і сусіди допомагають з вигулом собаки та харчуванням.



Сусіди також повідомили і про те, що останнім часом тій людині погрожують фізичною розправою і вже були навіть такі спроби. Та людина зі сльозами на очах сказала, що він собаку не віддасть і не продасть!», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про чоловіка, який нібито знущається зі свого собаки.Відтак дві лучанкитавирішили поспілкуватись з ним. Про результати зістрічі Анна Хабарова написала у своєму facebook «Поки власника не було, ми спілкувались із сусідами, які проживають в тому будинку, так ось вони повідомили про те, що власник собаки, не знущається над нею, він її любить.Ця людина, яку всі так хочуть вбити, доглядала за хворою матір'ю, яка 36 років була прикована до інвалідного візка, рік назад вона померла. Після смерті матері, чоловік, аби заповнити душевну пустоту, підібрав на вулиці маленьке цуценя, яке ось уже як рік живе у нього.Чому собака на балконі, і власник собаки, і сусіди підтвердили, що він її зранку вигулює, і коли йде з дому залишає на балконі, часом він залишає ключі від квартири, і сусіди допомагають з вигулом собаки та харчуванням.Сусіди також повідомили і про те, що останнім часом тій людині погрожують фізичною розправою і вже були навіть такі спроби. Та людина зі сльозами на очах сказала, що він собаку не віддасть і не продасть!», - йдеться у дописі.

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