У луцькому костелі влаштують концерт органної музики

У Луцьку відбудеться концерт органної музики."На порозі ‒ грудень, і для любителів музики він теж обіцяє бути “концертним”. У травні цього року прихильники органної музики мали нагоду слухати виступ відомої майстрині цієї справи, львів’янки Олени Мацелюх", - повідомили у прес-службі Волинській обласній філармонії.2 грудня ‒ нова зустріч. Та цього разу пані Олена приїздить не сама, а з чоловіком ‒ чудовим музикантом-мультиінструменталістом"Поєднання звучань орґану та флейти Пана створить неповторну атмосферу подорожі у світ музики Йогана Себастьяна Баха, Альфонса Жана Ернеста Майї, Шарля Гуно, Сезара Франка, Жуля Массне, Астора П’яццоли, Жана Ариста Алена, Богдана Котюка", - йдеться у повідомленні.Концерт відбудеться в неділю, 2 грудня, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6). Початок о 16.00.