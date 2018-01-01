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У луцькому костелі влаштують концерт органної музики

У луцькому костелі влаштують концерт органної музики
У Луцьку відбудеться концерт органної музики.

"На порозі ‒ грудень, і для любителів музики він теж обіцяє бути “концертним”. У травні цього року прихильники органної музики мали нагоду слухати виступ відомої майстрині цієї справи, львів’янки Олени Мацелюх", - повідомили у прес-службі Волинській обласній філармонії.

2 грудня ‒ нова зустріч. Та цього разу пані Олена приїздить не сама, а з чоловіком ‒ чудовим музикантом-мультиінструменталістом Ігорем Мацелюхом.

"Поєднання звучань орґану та флейти Пана створить неповторну атмосферу подорожі у світ музики Йогана Себастьяна Баха, Альфонса Жана Ернеста Майї, Шарля Гуно, Сезара Франка, Жуля Массне, Астора П’яццоли, Жана Ариста Алена, Богдана Котюка", - йдеться у повідомленні.

Концерт відбудеться в неділю, 2 грудня, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6). Початок о 16.00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.

У луцькому костелі влаштують концерт органної музики

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Теги: музика, Луцьк, орган
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