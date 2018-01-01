За минулий тиждень на Волині сталося 16 пожеж
Сьогодні, 12:37
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 16 пожеж.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
У період 12 – 18 листопада працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж, здійснили 14 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
За минулий тиждень співробітники групи піротехнічних робіт знешкодили 20 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених в Турійському, Любешівському, Старовижівському районах та у місті Нововолинську.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
У період 12 – 18 листопада працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж, здійснили 14 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
За минулий тиждень співробітники групи піротехнічних робіт знешкодили 20 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених в Турійському, Любешівському, Старовижівському районах та у місті Нововолинську.
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