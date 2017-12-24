Озброєні «іхтамнєти» – це лише частина айсбергу, – волинський нардеп





Так коментує закон щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, що набув чинності 10 листопада, народний депутат Ігор Лапін, який також голосував за законопроект, в своєму блозі на blogs.korrespondent.net, - пише



«Після вступу в силу закону України, який передбачає кримінальне покарання за перетин державного закону з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора в будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості встановлюється кримінальне покарання до 3 років ув’язнення. Тобто кримінальну відповідальність росіяни будуть нести в разі перетину українського кордону з бажанням завдати шкоди державним інтересам. Також передбачається відповідальність для тих осіб, яким на законних підставах не можна в’їжджати в Україну, однак вони перетнули кордон. Закон стосується і представників збройних підрозділів країни-агресора, а також інших воєнізованих відомств РФ. Стаття передбачає, як і перетин лінії кордону в пунктах пропуску, так і поза ними», – пише народний обранець.



Ігор Лапін повідомляє, що за повторний незаконний в’їзд на територію України термін ув’язнення збільшується до 5 років. А якщо такий незаконний перетин пов’язано із насильницькими діями або використанням зброї тривалість ув’язнення зростає до 8 років.



«Цей закон надзвичайно важливий інструмент передусім міжнародної взаємодії України. Бо міжнародна спільнота, наші європейські партнери поважають передусім закон. І те, що за законом України відтепер громадяни держави агресора, котрі перетнули наш кордон, є кримінальними злочинцями, зміцнить наші позиції. Вважаю, що є дуже важливим наявність формальних правових підстав для кожної дії. Прокуратура, суди, СБУ постійно жаліються на брак правових інструментів для запобігання подібної деструктивної діяльності з боку держави-агресора. Тепер у них є ці інструменти. Формулювання в законі «бажання завдати шкоди державним інтересам» є дійсно широким, що під нього можна підвести кожен порух агентів Кремля», – пояснює парламентар.



Лапін наголошує, що не варто ігнорувати ще один аспект цього закону.



«Озброєні «іхтамнєти» – це лише частина айсбергу. Зверніть увагу на основне формулювання: «перетин українського кордону з бажанням завдати шкоди державним інтересам». Це власне усі ті агітатори РПЦ, актори й співаки, «експерти» і «політологи», а також «незалежні журналісти» та всі інші агенти впливу Кремля, котрим дотепер було доволі складно обмежити доступ в Україну. Також не потрібно забувати, що в нас в активну фазу входить президентська передвиборча кампанія. До березневих виборів залишилося не так багато. Плюс набирає обертів і парламентська кампанія. І ми всі розуміємо, що в якості віп-агітаторів кожен проросійський політик, кожна про кремлівська політична сила використовуватиме саме отаких «зальотних» росіян. Цим законом ми поставили практично універсальний шлагбаум для всіх цих любителів СССР і «Вєлікой Россіі», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен “іхтамнєт” і кремлівський наглядач, що в Криму, що на Донбасі відтепер офіційно не тільки військовий злочинець, але й звичайний кримінальний.Так коментує закон щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, що набув чинності 10 листопада, народний депутат, який також голосував за законопроект, в своєму блозі на blogs.korrespondent.net, - пише Вар «Після вступу в силу закону України, який передбачає кримінальне покарання за перетин державного закону з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора в будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості встановлюється кримінальне покарання до 3 років ув’язнення. Тобто кримінальну відповідальність росіяни будуть нести в разі перетину українського кордону з бажанням завдати шкоди державним інтересам. Також передбачається відповідальність для тих осіб, яким на законних підставах не можна в’їжджати в Україну, однак вони перетнули кордон. Закон стосується і представників збройних підрозділів країни-агресора, а також інших воєнізованих відомств РФ. Стаття передбачає, як і перетин лінії кордону в пунктах пропуску, так і поза ними», – пише народний обранець.Ігор Лапін повідомляє, що за повторний незаконний в’їзд на територію України термін ув’язнення збільшується до 5 років. А якщо такий незаконний перетин пов’язано із насильницькими діями або використанням зброї тривалість ув’язнення зростає до 8 років.«Цей закон надзвичайно важливий інструмент передусім міжнародної взаємодії України. Бо міжнародна спільнота, наші європейські партнери поважають передусім закон. І те, що за законом України відтепер громадяни держави агресора, котрі перетнули наш кордон, є кримінальними злочинцями, зміцнить наші позиції. Вважаю, що є дуже важливим наявність формальних правових підстав для кожної дії. Прокуратура, суди, СБУ постійно жаліються на брак правових інструментів для запобігання подібної деструктивної діяльності з боку держави-агресора. Тепер у них є ці інструменти. Формулювання в законі «бажання завдати шкоди державним інтересам» є дійсно широким, що під нього можна підвести кожен порух агентів Кремля», – пояснює парламентар.Лапін наголошує, що не варто ігнорувати ще один аспект цього закону.«Озброєні «іхтамнєти» – це лише частина айсбергу. Зверніть увагу на основне формулювання: «перетин українського кордону з бажанням завдати шкоди державним інтересам». Це власне усі ті агітатори РПЦ, актори й співаки, «експерти» і «політологи», а також «незалежні журналісти» та всі інші агенти впливу Кремля, котрим дотепер було доволі складно обмежити доступ в Україну. Також не потрібно забувати, що в нас в активну фазу входить президентська передвиборча кампанія. До березневих виборів залишилося не так багато. Плюс набирає обертів і парламентська кампанія. І ми всі розуміємо, що в якості віп-агітаторів кожен проросійський політик, кожна про кремлівська політична сила використовуватиме саме отаких «зальотних» росіян. Цим законом ми поставили практично універсальний шлагбаум для всіх цих любителів СССР і «Вєлікой Россіі», – підсумував Ігор Лапін.

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