Курс валют у Луцьку на 20 листопада





Євро при купівлі становить - 31.430, при продажу - 32.003.



Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.432.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.483.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.685, а продаж - 27.970.Євро при купівлі становить - 31.430, при продажу - 32.003.Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.432.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.483.

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