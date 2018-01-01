Ще більше знижок у Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:32
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося 4 дні!
Це пропустити неможливо!
Hello, Black Friday SALE! Ти готова?
Спокуслива білизна, розкішні нічні комплекти, затишні домашні костюми і навіть яскраві модні купальники стануть реальністю у магазині «Anabel Arto», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», з 23 по 25 листопада з неймовірною знижкою -40% на все!
У Чорну п'ятницю у магазині «Vovk», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», знижки сягатимуть -20%! Не пропустіть шанс купити новий елегантний одяг із вигідними знижками!
Як щодо вишиванки чи вишитої сукні? Бутік «Едельвіка», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», бере участь в Black Friday та дарує -20% на Осінню колекцію!
Чорна п'ятниця у магазині «Olko» тривати з 23 по 25 листопада. Надаються знижки 25% на нову колекцію, і до 50% - на акційний асортимент.
Чекаємо Вас 23 листопада у ТРЦ «ПортCity»! Слідкуйте за анонсами, далі буде ще цікавіше та вигідніше.
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Це пропустити неможливо!
Hello, Black Friday SALE! Ти готова?
Спокуслива білизна, розкішні нічні комплекти, затишні домашні костюми і навіть яскраві модні купальники стануть реальністю у магазині «Anabel Arto», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», з 23 по 25 листопада з неймовірною знижкою -40% на все!
У Чорну п'ятницю у магазині «Vovk», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», знижки сягатимуть -20%! Не пропустіть шанс купити новий елегантний одяг із вигідними знижками!
Як щодо вишиванки чи вишитої сукні? Бутік «Едельвіка», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», бере участь в Black Friday та дарує -20% на Осінню колекцію!
Чорна п'ятниця у магазині «Olko» тривати з 23 по 25 листопада. Надаються знижки 25% на нову колекцію, і до 50% - на акційний асортимент.
Чекаємо Вас 23 листопада у ТРЦ «ПортCity»! Слідкуйте за анонсами, далі буде ще цікавіше та вигідніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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