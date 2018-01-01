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Ще більше знижок у Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity»*

Ще більше знижок у Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity»*
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося 4 дні!

Це пропустити неможливо!

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Спокуслива білизна, розкішні нічні комплекти, затишні домашні костюми і навіть яскраві модні купальники стануть реальністю у магазині «Anabel Arto», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», з 23 по 25 листопада з неймовірною знижкою -40% на все!

У Чорну п'ятницю у магазині «Vovk», що на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», знижки сягатимуть -20%! Не пропустіть шанс купити новий елегантний одяг із вигідними знижками!

Як щодо вишиванки чи вишитої сукні? Бутік «Едельвіка», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», бере участь в Black Friday та дарує -20% на Осінню колекцію!

Чорна п'ятниця у магазині «Olko» тривати з 23 по 25 листопада. Надаються знижки 25% на нову колекцію, і до 50% - на акційний асортимент.

Чекаємо Вас 23 листопада у ТРЦ «ПортCity»! Слідкуйте за анонсами, далі буде ще цікавіше та вигідніше.
Ще більше знижок у Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity»*
Ще більше знижок у Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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