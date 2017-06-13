На Волині жінка через суд змусила слідчого провести додаткові експертизи щодо вбивства її сина

Івана Сачука провести додаткові експертизи.



Про це редакції інтернет-виданняНаталія Сачук.



Нагадаємо, мешканець села Охнівка, 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17, випадково вистрілив у 16-річного школяра Івана. Куля влучила в голову, від отриманої травми хлопець помер на місці.



Станом на 5-те жовтня обвинувальний вирок винесений лише власнику зброї, батьку 15-річного Романа. Йому присудили 2 роки відбування покарання в тюрмі. Триває ще слідство по обвинувачуванню Романа Б. за статтею 119 Кримінального кодексу – ненавмисне вбивство.



Наталія Сачук розповіла редакції видання, що понад усе хоче, щоб була встановлена справедливість та винні в смерті її сина були покарані. Жінка незадоволена темпами розслідування та навіть сформувала список скарг на дії слідчого. Пані Сачук звернулася до Володимир-Волинського міського суду зі скаргою на бездіяльність слідчого та вимогою замінити його у провадженні.



Після кількох перерв в судовому слуханні 16-го листопада до Володимир-Волинського суду були передані матеріали кримінального провадження про вбивство неповнолітнього школяра. Саме на документи по провадженню очікували, адже за наявними експертизами, висновками та іншими матеріалами, суд міг оцінити на скільки ефективно працює слідчий. Після розгляду в судовій зал вимоги Наталії Сачук були задоволені частково.



Суддя Олександр Лященко зобов’язав слідчого в даному кримінальному провадженні провести ряд додаткових дій. Зокрема визнав протиправною відмову слідчого у проведенні слідчо-оперативних дій за клопотанням потерпілої на ознаки кримінального правопорушення передбачені статтею 119 ККУ в частині 1 та зобов’язав:



- додатково допитати Наталію Сачук в якості потерпілої з приводу кола знайомих її сина та відомих їй обставин, що мали місце 14-го січня 2018-го року одразу після скоєння злочину;

- провести додатковий огляд вхідних місця подій та із залученням спеціаліста-криміналіста;

- призначити та провести додаткову криміналістично-дактилоскопічну експертизу зброї;

- допитати в якості свідків понятих, які були залучені при проведенні огляду місця подій;

- допитати в якості свідка слідчого, який проводив огляд місця подій, встановити відомі йому факти;

- вияснити чи направлявся 14-го січня 2018-го року на судово-медичне освідування на наявність алкоголю в крові підозрюваний. Якщо так, то долучити відповідні документи до кримінального провадження. Якщо ні, тоді тоді вияснити причину, чому ні;

- допитати додаткових свідків та вияснити до кого напередодні загиблий та підозрюваний ходили щедрувати та які алкогольні напої вживали;

- встановити чи не було конфліктів під час щедрування. Встановити чи не було погроз один одному напередодні трагедії;

долучити до кримінального провадження копії фіксації судового процесу щодо недбалого зберігання вогнепальної зброї;

витребувати із Волинського гідрометеоцентру інформацію про погодні умови в селі Охнівка в день подій;

- призначити семантико-текстуальну (лінгвістичну) експертизу, в ході якої визначити чи міститься в досліджуваному тексті інформація, вилучена із мобільного телефону потерпілого, негативний зміст.



Лише після проведення цих слідчо-оперативних дій вирішити за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфікувати дії підозрюваного.



Наталія Сачук наголосила, що вона хоче знайти справедливість і якщо це не можуть зробити володимир-волинські слідчі, тоді буде добиватися заміни слідчого. Жінка наголошує на значній кількості «нестиковок». Вона акцентує, що слідчі після виїзду на місце подій не провели освідування на вміст алкоголю у підозрюваного та додає, що при найменших правопорушеннях людей зобов’язують пройти тест на вміст алкоголю, а тут після вбивства не було цього проведено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський суд зобов'язав слідчого по справі загиблого волинянинапровести додаткові експертизи.Про це редакції інтернет-видання БУГ повідомила мати загиблогоНагадаємо, мешканець села Охнівка, 15-річний студент Роман під час необережного поводження із мисливською зброєю ІЖ-17, випадково вистрілив у 16-річного школяра Івана.Станом на 5-те жовтня. Йому присудили 2 роки відбування покарання в тюрмі. Триває ще слідство по обвинувачуванню Романа Б. за статтею 119 Кримінального кодексу – ненавмисне вбивство.Наталія Сачук розповіла редакції видання, що понад усе хоче, щоб була встановлена справедливість та винні в смерті її сина були покарані. Жінка незадоволена темпами розслідування та навіть сформувала список скарг на дії слідчого. Пані Сачук звернулася до Володимир-Волинського міського суду зі скаргою на бездіяльність слідчого та вимогою замінити його у провадженні.Після кількох перерв в судовому слуханні 16-го листопада до Володимир-Волинського суду були передані матеріали кримінального провадження про вбивство неповнолітнього школяра. Саме на документи по провадженню очікували, адже за наявними експертизами, висновками та іншими матеріалами, суд міг оцінити на скільки ефективно працює слідчий. Після розгляду в судовій зал вимоги Наталії Сачук були задоволені частково.Суддя Олександр Лященко зобов’язав слідчого в даному кримінальному провадженні провести ряд додаткових дій. Зокрема визнав протиправною відмову слідчого у проведенні слідчо-оперативних дій за клопотанням потерпілої на ознаки кримінального правопорушення передбачені статтею 119 ККУ в частині 1 та зобов’язав:- додатково допитати Наталію Сачук в якості потерпілої з приводу кола знайомих її сина та відомих їй обставин, що мали місце 14-го січня 2018-го року одразу після скоєння злочину;- провести додатковий огляд вхідних місця подій та із залученням спеціаліста-криміналіста;- призначити та провести додаткову криміналістично-дактилоскопічну експертизу зброї;- допитати в якості свідків понятих, які були залучені при проведенні огляду місця подій;- допитати в якості свідка слідчого, який проводив огляд місця подій, встановити відомі йому факти;- вияснити чи направлявся 14-го січня 2018-го року на судово-медичне освідування на наявність алкоголю в крові підозрюваний. Якщо так, то долучити відповідні документи до кримінального провадження. Якщо ні, тоді тоді вияснити причину, чому ні;- допитати додаткових свідків та вияснити до кого напередодні загиблий та підозрюваний ходили щедрувати та які алкогольні напої вживали;- встановити чи не було конфліктів під час щедрування. Встановити чи не було погроз один одному напередодні трагедії;долучити до кримінального провадження копії фіксації судового процесу щодо недбалого зберігання вогнепальної зброї;витребувати із Волинського гідрометеоцентру інформацію про погодні умови в селі Охнівка в день подій;- призначити семантико-текстуальну (лінгвістичну) експертизу, в ході якої визначити чи міститься в досліджуваному тексті інформація, вилучена із мобільного телефону потерпілого, негативний зміст.Лише після проведення цих слідчо-оперативних дій вирішити за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфікувати дії підозрюваного.Наталія Сачук наголосила, що вона хоче знайти справедливість і якщо це не можуть зробити володимир-волинські слідчі, тоді буде добиватися заміни слідчого. Жінка наголошує на значній кількості «нестиковок». Вона акцентує, що слідчі після виїзду на місце подій не провели освідування на вміст алкоголю у підозрюваного та додає, що при найменших правопорушеннях людей зобов’язують пройти тест на вміст алкоголю, а тут після вбивства не було цього проведено.

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