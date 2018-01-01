Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років

На Волині засудили чоловіка, який побив свого знайомого, внаслідок чого той помер.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, 21 січня 2017 року нетверезий чоловік у власному будинку, поконфліктувавши зі знайомим після спільного розпивання спиртного, під час бійкиСуд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні вбивствачерез необережність і призначив йому покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його вапеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинувачений убивпотерпілого не через необережність, а умисно завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, та вимагаючи для нього суворішого покарання.Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів і призначив чоловікові покарання у виді 7 років позбавлення волі.