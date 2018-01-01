Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років
Сьогодні, 17:00
На Волині засудили чоловіка, який побив свого знайомого, внаслідок чого той помер.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, 21 січня 2017 року нетверезий чоловік у власному будинку, поконфліктувавши зі знайомим після спільного розпивання спиртного, під час бійки завдав йому ударів, від яких потерпілий упав на підлогу, ударився головою й помер.
Суд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні вбивства
через необережність і призначив йому покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.
Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його в
апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинувачений убив
потерпілого не через необережність, а умисно завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, та вимагаючи для нього суворішого покарання.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів і призначив чоловікові покарання у виді 7 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, 21 січня 2017 року нетверезий чоловік у власному будинку, поконфліктувавши зі знайомим після спільного розпивання спиртного, під час бійки завдав йому ударів, від яких потерпілий упав на підлогу, ударився головою й помер.
Суд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні вбивства
через необережність і призначив йому покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.
Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його в
апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинувачений убив
потерпілого не через необережність, а умисно завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, та вимагаючи для нього суворішого покарання.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів і призначив чоловікові покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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