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Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років

Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років
На Волині засудили чоловіка, який побив свого знайомого, внаслідок чого той помер.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, 21 січня 2017 року нетверезий чоловік у власному будинку, поконфліктувавши зі знайомим після спільного розпивання спиртного, під час бійки завдав йому ударів, від яких потерпілий упав на підлогу, ударився головою й помер.

Суд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні вбивства
через необережність і призначив йому покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.

Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його в
апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинувачений убив
потерпілого не через необережність, а умисно завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, та вимагаючи для нього суворішого покарання.

Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів і призначив чоловікові покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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Теги: суд, бійка, смерть, Волинь
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