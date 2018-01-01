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У волинських патрульних із Нового року зросте зарплата

У волинських патрульних із Нового року зросте зарплата
Із січня 2019 року заробітна плата працівників патрульної поліції зросте і мінімально становитиме 9,2 тисячі гривень.

Про це в інтерв’ю виданню Конкурент розповіла старший інспектор із рекрутингу відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції Волинської області Юлія Гірдвіліс.

За словами Гірдвіліс, із січня 2019 року у патрульних заробітна плата підвищується на 30 %.

«Це вже офіційна інформація. Мінімальна зарплата буде складати 9200 гривень. У нас зазвичай прийнято преміювати, ніж депреміювати. Але відповідно до нового дисциплінарного статуту, я б не наголошувала на цьому. У нас за прогалини в роботі чи за неправильне ставлення є суворі догани, зауваження, неповна посадова відповідність, яка може бути внесена до особової справи і загрожує патрульному тим, що він, наприклад, протягом певного часу не може зайняти більш вищу керівну посаду, або отримати наступне звання. Для цього у нас існує відділ моніторингу, який слідує за роботою патрульних, щоб вони виконували свої обов’язки правильно і не відступали від законодавства», - сказала вона.


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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