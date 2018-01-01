Музею на Волині подарували книгу-раритет





Книгу подарував меценат, колекціонер Віктор Літевчук, - передає



Анонімні упорядники зазначили в кінці книги, що тексти поезій подано «із збірника недрукованих або друкованих у періодиках і непередрукованих поезій і поем Лесі Українки». До збірки увійшло 25 поетичних творів, серед них – «Завжди терновий вінець», «І ти колись боролась», «Сон», «Королівна», «Якутська поема» та інші.



Зокрема твір «Якутська поема» саме під такою назвою вперше надруковано у журналі «Радянський Львів» 1945 року; у подальших публікаціях назва подавалась за першим рядком: «Се ви питаєте за тих...»



Цікавим є спосіб, яким видано книгу. Тексти поезій друкувалися на восківках – спеціальному навощеному папері, на друкарській машинці; наступним етапом – на ротаторі (малоформатному апараті для виготовлення копій текстового матеріалу).



Наклад, зрозуміло, не міг бути великим, – з однієї восківки можна було надрукувати кілька десятків примірників. Листочки (половина аркуша А-4) складено за порядковою пагінацією, обгорнуто паперовою обкладинкою з трохи цупкішого паперу і скріплено однією скріпкою. Вихідні дані про місце і видавця відсутні.



Але можна припустити, що автором обкладинки був відомий талановитий український письменник- гуморист і художник-графік, ілюстратор книг і карикатурист, видавець Едвард Козак (1902–1992): ініціали «ЕК.» розміщено внизу зліва від малюнка на 1-ій сторінці обкладинки, виготовленої у чорно-білому колориті друкарським способом. Число 8 стоїть на обкладинці. Отже, збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» була восьмою в серії.



Серія видань «Слова на дорогу», в якій поєдналися імена геніїв української літератури з ім'ям геніального художника, стала раритетом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися рідкісним виданням – збіркою поезій Лесі Українки «Терновий вінець», виданою у Мюнхені 1946 року в серії «Слова на дорогу».Книгу подарував меценат, колекціонер, - передає Вісник і К Анонімні упорядники зазначили в кінці книги, що тексти поезій подано «із збірника недрукованих або друкованих у періодиках і непередрукованих поезій і поем Лесі Українки». До збірки увійшло 25 поетичних творів, серед них – «Завжди терновий вінець», «І ти колись боролась», «Сон», «Королівна», «Якутська поема» та інші.Зокрема твір «Якутська поема» саме під такою назвою вперше надруковано у журналі «Радянський Львів» 1945 року; у подальших публікаціях назва подавалась за першим рядком: «Се ви питаєте за тих...»Цікавим є спосіб, яким видано книгу. Тексти поезій друкувалися на восківках – спеціальному навощеному папері, на друкарській машинці; наступним етапом – на ротаторі (малоформатному апараті для виготовлення копій текстового матеріалу).Наклад, зрозуміло, не міг бути великим, – з однієї восківки можна було надрукувати кілька десятків примірників. Листочки (половина аркуша А-4) складено за порядковою пагінацією, обгорнуто паперовою обкладинкою з трохи цупкішого паперу і скріплено однією скріпкою. Вихідні дані про місце і видавця відсутні.Але можна припустити, що автором обкладинки був відомий талановитий український письменник- гуморист і художник-графік, ілюстратор книг і карикатурист, видавець(1902–1992): ініціали «ЕК.» розміщено внизу зліва від малюнка на 1-ій сторінці обкладинки, виготовленої у чорно-білому колориті друкарським способом. Число 8 стоїть на обкладинці. Отже, збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» була восьмою в серії.Серія видань «Слова на дорогу», в якій поєдналися імена геніїв української літератури з ім'ям геніального художника, стала раритетом.

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