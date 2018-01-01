Музею на Волині подарували книгу-раритет
Сьогодні, 06:39
Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися рідкісним виданням – збіркою поезій Лесі Українки «Терновий вінець», виданою у Мюнхені 1946 року в серії «Слова на дорогу».
Книгу подарував меценат, колекціонер Віктор Літевчук, - передає Вісник і К.
Анонімні упорядники зазначили в кінці книги, що тексти поезій подано «із збірника недрукованих або друкованих у періодиках і непередрукованих поезій і поем Лесі Українки». До збірки увійшло 25 поетичних творів, серед них – «Завжди терновий вінець», «І ти колись боролась», «Сон», «Королівна», «Якутська поема» та інші.
Зокрема твір «Якутська поема» саме під такою назвою вперше надруковано у журналі «Радянський Львів» 1945 року; у подальших публікаціях назва подавалась за першим рядком: «Се ви питаєте за тих...»
Цікавим є спосіб, яким видано книгу. Тексти поезій друкувалися на восківках – спеціальному навощеному папері, на друкарській машинці; наступним етапом – на ротаторі (малоформатному апараті для виготовлення копій текстового матеріалу).
Наклад, зрозуміло, не міг бути великим, – з однієї восківки можна було надрукувати кілька десятків примірників. Листочки (половина аркуша А-4) складено за порядковою пагінацією, обгорнуто паперовою обкладинкою з трохи цупкішого паперу і скріплено однією скріпкою. Вихідні дані про місце і видавця відсутні.
Але можна припустити, що автором обкладинки був відомий талановитий український письменник- гуморист і художник-графік, ілюстратор книг і карикатурист, видавець Едвард Козак (1902–1992): ініціали «ЕК.» розміщено внизу зліва від малюнка на 1-ій сторінці обкладинки, виготовленої у чорно-білому колориті друкарським способом. Число 8 стоїть на обкладинці. Отже, збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» була восьмою в серії.
Серія видань «Слова на дорогу», в якій поєдналися імена геніїв української літератури з ім'ям геніального художника, стала раритетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Книгу подарував меценат, колекціонер Віктор Літевчук, - передає Вісник і К.
Анонімні упорядники зазначили в кінці книги, що тексти поезій подано «із збірника недрукованих або друкованих у періодиках і непередрукованих поезій і поем Лесі Українки». До збірки увійшло 25 поетичних творів, серед них – «Завжди терновий вінець», «І ти колись боролась», «Сон», «Королівна», «Якутська поема» та інші.
Зокрема твір «Якутська поема» саме під такою назвою вперше надруковано у журналі «Радянський Львів» 1945 року; у подальших публікаціях назва подавалась за першим рядком: «Се ви питаєте за тих...»
Цікавим є спосіб, яким видано книгу. Тексти поезій друкувалися на восківках – спеціальному навощеному папері, на друкарській машинці; наступним етапом – на ротаторі (малоформатному апараті для виготовлення копій текстового матеріалу).
Наклад, зрозуміло, не міг бути великим, – з однієї восківки можна було надрукувати кілька десятків примірників. Листочки (половина аркуша А-4) складено за порядковою пагінацією, обгорнуто паперовою обкладинкою з трохи цупкішого паперу і скріплено однією скріпкою. Вихідні дані про місце і видавця відсутні.
Але можна припустити, що автором обкладинки був відомий талановитий український письменник- гуморист і художник-графік, ілюстратор книг і карикатурист, видавець Едвард Козак (1902–1992): ініціали «ЕК.» розміщено внизу зліва від малюнка на 1-ій сторінці обкладинки, виготовленої у чорно-білому колориті друкарським способом. Число 8 стоїть на обкладинці. Отже, збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» була восьмою в серії.
Серія видань «Слова на дорогу», в якій поєдналися імена геніїв української літератури з ім'ям геніального художника, стала раритетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Музею на Волині подарували книгу-раритет
Сьогодні, 06:39
У Володимирі будують нову карту сміттєзвалища
Сьогодні, 06:06
Японці шукатимуть воду на Місяці
Сьогодні, 04:42
У мережі з’явилося вражаюче відео водяного торнадо в Італії
Сьогодні, 04:09
Військові назвали причину вибуху на Рівненському полігоні
Сьогодні, 03:13
Медіа