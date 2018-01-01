вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Музею на Волині подарували книгу-раритет

Музею на Волині подарували книгу-раритет
Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися рідкісним виданням – збіркою поезій Лесі Українки «Терновий вінець», виданою у Мюнхені 1946 року в серії «Слова на дорогу».

Книгу подарував меценат, колекціонер Віктор Літевчук, - передає Вісник і К.

Анонімні упорядники зазначили в кінці книги, що тексти поезій подано «із збірника недрукованих або друкованих у періодиках і непередрукованих поезій і поем Лесі Українки». До збірки увійшло 25 поетичних творів, серед них – «Завжди терновий вінець», «І ти колись боролась», «Сон», «Королівна», «Якутська поема» та інші.

Зокрема твір «Якутська поема» саме під такою назвою вперше надруковано у журналі «Радянський Львів» 1945 року; у подальших публікаціях назва подавалась за першим рядком: «Се ви питаєте за тих...»

Цікавим є спосіб, яким видано книгу. Тексти поезій друкувалися на восківках – спеціальному навощеному папері, на друкарській машинці; наступним етапом – на ротаторі (малоформатному апараті для виготовлення копій текстового матеріалу).

Наклад, зрозуміло, не міг бути великим, – з однієї восківки можна було надрукувати кілька десятків примірників. Листочки (половина аркуша А-4) складено за порядковою пагінацією, обгорнуто паперовою обкладинкою з трохи цупкішого паперу і скріплено однією скріпкою. Вихідні дані про місце і видавця відсутні.

Але можна припустити, що автором обкладинки був відомий талановитий український письменник- гуморист і художник-графік, ілюстратор книг і карикатурист, видавець Едвард Козак (1902–1992): ініціали «ЕК.» розміщено внизу зліва від малюнка на 1-ій сторінці обкладинки, виготовленої у чорно-білому колориті друкарським способом. Число 8 стоїть на обкладинці. Отже, збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» була восьмою в серії.

Серія видань «Слова на дорогу», в якій поєдналися імена геніїв української літератури з ім'ям геніального художника, стала раритетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Музею на Волині подарували книгу-раритет
Сьогодні, 06:39
У Володимирі будують нову карту сміттєзвалища
Сьогодні, 06:06
Японці шукатимуть воду на Місяці
Сьогодні, 04:42
У мережі з’явилося вражаюче відео водяного торнадо в Італії
Сьогодні, 04:09
Військові назвали причину вибуху на Рівненському полігоні
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
Порошенко нагородив директора волинського музею Порошенко нагородив директора волинського музею
10 листопад, 15:54
У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО
06 листопад, 05:11
У селищі на Волині хочуть облаштувати музей. ФОТО У селищі на Волині хочуть облаштувати музей. ФОТО
26 жовтень, 19:23
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
11 жовтень, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
20 листопад, 20:57
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
20 листопад, 20:00
 1
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
20 листопад, 17:01
 1
Музею на Волині подарували книгу-раритет
Сьогодні, 06:39
 0
У Володимирі будують нову карту сміттєзвалища
Сьогодні, 06:06
 0
Медіа
відео
1/8