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Відомо, хто з луцьких перевізників просить підвищити вартість проїзду

Відомо, хто з луцьких перевізників просить підвищити вартість проїзду
Стало відомо, який перевізник просить міську раду про підвищення вартості проїзду у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Під час обговорення питання про облік пасажирів у маршрутках член виконкому Михайло Щур поцікавився, чому рахуватимуть лише на маршрутах № № 1, 2, 10, 12, 17 та 22-22а.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, їх обслуговує перевізник ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД. Він звернувся до міської ради з проханням підвищити вартість проїзду у маршрутках і просив провести облік пасажирів.

«Давайте поки ми правильно не порахуємо пасажирів, не будемо говорити про підвищення вартості проїзду», - відзначив член виконкому Ігор Муковоз.

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Теги: маршрутка, вартість, проїзд, Луцьк, перевізник
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