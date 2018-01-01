Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с.Заброди

с.Красностав, вул.Центральна

2. 09:00-17:00

Магазин „Максим”

м.Устилуг: вул.Чумовицького, Левченко, Набережна, Левінцова



Іваничівський район



1. 9:00-17:00

с.Соснина



Камінь-Каширський район



1. КТП-47 Л-3 10:00 – 17:00 ПП Лавренюк А.І. с.Ворокомле.

2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.

3. ЗТП-310 Л-13 10:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Луначарського,



Ковельський район



1. ПЛ – 10 кВ Л 89-06

від ТП-577 (ТП-210, ТП-725, ТП-276) 9:00-17:00 Церква с. Доротище,

Вол.дирекція УДППЗ,

Ковельське МТМО,

ПАТ "Волиньгаз " ГРП,

ТзОВ "Вілена-М",

ТзОВ "Брума",

Дубівське СТ,

ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

ТзОВ "Романів" – клуб с. Ботин с. Ботин, вул.Центральна



Маневицький район



1. 10:00-17:00

Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). ФОП Зоря С.В. (магазин). с. Галузія.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Львівська, 20-46, 29-55

вул.Комарова

вул.Молодогвардійців

вул.Гірнича

вул.П.Савельєвої

вул.Волинська, 55-61, 52-74

пров.Волинський

вул.Червоноградська, 29-35

вул.Лісна, 20

2. 09:00-17:00

Кіоск «Хліб» м.Нововолинськ

вул.Зелена, 53-63, 52-72

вул.Б.Хмельницького, 10-20, 11-25, 24-30





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. 9:00-17:00

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1 с.Топільне вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру.

6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.

8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада.

9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова

10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка



Старовижівський район



1. 09:00-16:00 школа с Поліське, база відпочинку Хвиля, Обєднана с Брунетівка повністю



Турійський район



1. 09:00-16:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «1илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП, АЗС «WOG», Ветмедецина – адмінприміщення, райагробуд - адмінприміщення с.Клюськ

2. ПЛ-10 кВ Л-64-04

КТП-230

10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-

стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі

3. ПЛ-10 кВ Л-24-05

Від ЛР-48 до КР-18

КТП-156

ЩТП-146

КТП-158

КТП-155

КТП-173 10:00-16:30 МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище

4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-171 10:00-14:00

Пункт прийому молока, церква с.Маковичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 22 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с.Забродис.Красностав, вул.Центральна2. 09:00-17:00Магазин „Максим”м.Устилуг: вул.Чумовицького, Левченко, Набережна, Левінцова1. 9:00-17:00с.Соснина1. КТП-47 Л-3 10:00 – 17:00 ПП Лавренюк А.І. с.Ворокомле.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. ЗТП-310 Л-13 10:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Луначарського,1. ПЛ – 10 кВ Л 89-06від ТП-577 (ТП-210, ТП-725, ТП-276) 9:00-17:00 Церква с. Доротище,Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО,ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",ТзОВ "Брума",Дубівське СТ,ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.1. 10:00 – 17:00ТзОВ "Романів" – клуб с. Ботин с. Ботин, вул.Центральна1. 10:00-17:00Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). ФОП Зоря С.В. (магазин). с. Галузія.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Львівська, 20-46, 29-55вул.Комаровавул.Молодогвардійціввул.Гірничавул.П.Савельєвоївул.Волинська, 55-61, 52-74пров.Волинськийвул.Червоноградська, 29-35вул.Лісна, 202. 09:00-17:00Кіоск «Хліб» м.Нововолинськвул.Зелена, 53-63, 52-72вул.Б.Хмельницького, 10-20, 11-25, 24-301. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. 9:00-17:00с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1 с.Топільне вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру.6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада.9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка1. 09:00-16:00 школа с Поліське, база відпочинку Хвиля, Обєднана с Брунетівка повністю1. 09:00-16:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «1илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП, АЗС «WOG», Ветмедецина – адмінприміщення, райагробуд - адмінприміщення с.Клюськ2. ПЛ-10 кВ Л-64-04КТП-23010:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі3. ПЛ-10 кВ Л-24-05Від ЛР-48 до КР-18КТП-156ЩТП-146КТП-158КТП-155КТП-173 10:00-16:30 МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище4. ПЛ-0,4 кВКТП-171 10:00-14:00Пункт прийому молока, церква с.Маковичі

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