Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Сьогодні, 20:48
Водій автомобіля Mazda вчасно не зреагував на зупинку легковика, який їхав перед ним, в результаті чого відбулось зіткнення.
ДТП сталася ввечері 21 листопада на вулиці Дубнівській в Луцьку, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, автомобілі зіткнулися близько 18.30 на Дубнівській, перед пішохідним переходом.
Зі слів свідків, водій автомобіля Mazda на єврореєстрації не дотримався безпечної дистанції руху, в результаті його авто зіткнулося з Renault, що їхало попереду.
На місці працювала патрульна поліція, деталі інциденту з’ясовуються.
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ДТП сталася ввечері 21 листопада на вулиці Дубнівській в Луцьку, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, автомобілі зіткнулися близько 18.30 на Дубнівській, перед пішохідним переходом.
Зі слів свідків, водій автомобіля Mazda на єврореєстрації не дотримався безпечної дистанції руху, в результаті його авто зіткнулося з Renault, що їхало попереду.
На місці працювала патрульна поліція, деталі інциденту з’ясовуються.
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