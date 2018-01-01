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Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО

Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Водій автомобіля Mazda вчасно не зреагував на зупинку легковика, який їхав перед ним, в результаті чого відбулось зіткнення.

ДТП сталася ввечері 21 листопада на вулиці Дубнівській в Луцьку, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, автомобілі зіткнулися близько 18.30 на Дубнівській, перед пішохідним переходом.

Зі слів свідків, водій автомобіля Mazda на єврореєстрації не дотримався безпечної дистанції руху, в результаті його авто зіткнулося з Renault, що їхало попереду.

На місці працювала патрульна поліція, деталі інциденту з’ясовуються.

Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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