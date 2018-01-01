Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО





ДТП сталася ввечері 21 листопада на вулиці Дубнівській в Луцьку, - пишуть



Як повідомили очевидці, автомобілі зіткнулися близько 18.30 на Дубнівській, перед пішохідним переходом.



Зі слів свідків, водій автомобіля Mazda на єврореєстрації не дотримався безпечної дистанції руху, в результаті його авто зіткнулося з Renault, що їхало попереду.



На місці працювала патрульна поліція, деталі інциденту з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля Mazda вчасно не зреагував на зупинку легковика, який їхав перед ним, в результаті чого відбулось зіткнення.ДТП сталася ввечері 21 листопада на вулиці Дубнівській в Луцьку, - пишуть Волинські новини Як повідомили очевидці, автомобілі зіткнулися близько 18.30 на Дубнівській, перед пішохідним переходом.Зі слів свідків, водій автомобіля Mazda на єврореєстрації не дотримався безпечної дистанції руху, в результаті його авто зіткнулося з Renault, що їхало попереду.На місці працювала патрульна поліція, деталі інциденту з’ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію