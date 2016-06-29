На волинянина в лісі впало дерево, чоловік помер у лікарні





Про це інформує Володимир-Волинський відділ поліції, - пише



21 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення з приймального відділення Володимир-Волинського ТМО про те, що під час заготівлі дров, на чоловіка впало дерево, після чого він був госпіталізований у відділ інтенсивної терапії лікарняного закладу.



На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям і чоловік помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі 59-річний чоловік отримав смертельну травму під час заготівлі дров.Про це інформує Володимир-Волинський відділ поліції, - пише Володимир медіа 21 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення з приймального відділення Володимир-Волинського ТМО про те, що під час заготівлі дров, на чоловіка впало дерево, після чого він був госпіталізований у відділ інтенсивної терапії лікарняного закладу.На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям і чоловік помер.

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