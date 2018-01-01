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Україну накриє антициклон – буде сухо та холодно

Україну накриє антициклон – буде сухо та холодно
У п'ятницю, 23 листопада, через вплив антициклону Constantin погода в Україні буде сухою та холодною.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - пише вона.

Опади прийдуть до України у неділю.

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Теги: погода, прогноз
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