Україну накриє антициклон – буде сухо та холодно
Сьогодні, 14:41
У п'ятницю, 23 листопада, через вплив антициклону Constantin погода в Україні буде сухою та холодною.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - пише вона.
Опади прийдуть до України у неділю.
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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - пише вона.
Опади прийдуть до України у неділю.
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