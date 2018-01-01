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В Україні посилили покарання за п'яне водіння

В Україні посилили покарання за п'яне водіння
Народні депутати посилили відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

За відповідний законопроект проголосували 239 народних депутатів, -пише ТСН.

Згідно з документом, за водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за кермом, передбачається покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Водночас повторні дії караються штрафом у 51 тисячу гривень з позбавленням права керування від 2 до 3 років.

Зазначається, що за вісім місяців 2018 року патрульна поліція України затримала майже 75 тисяч водіїв, які керували авто у стані сп’яніння.

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Теги: штрафи, п'яне водіння
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