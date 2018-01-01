Волинський атовець стане на ноги після важкого поранення. ФОТО

Атовець з Волинімає шанс знову ходити після трьох років лікування від важкого поранення.Про це пише волонтерна своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що Сергій – з Маневицького району Волинської області, який пішов захищати Батьківщину, служив сапером.«...підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи... Скалічений... Дивом живий... Але нескорений!» – пише Наталія.«З 2015 року сапер 703 полку Сергій Михальчук мріє стати на ноги після важкого поранення...Лише уявіть... Три роки майже безвилазно в лікарняній палаті... Як на вітрині((... Три роки на милицях... Зі сціпленими зубами... З вірою і надією.Одна за одною купа операцій в клініці ІЛАЯ ... Неймовірно важкий, але продуманий лікарями довготривалий шлях лікування і вирощування біоматеріалу...І ось нарешті через три роки багатовистражданий остаточний операційний етап.. В Києві днями професор-ортопед Оксимець В.М. провів фінальну операцію!» – йдеться у дописі волонтера.«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...Разом з Сергієм цю мить вже три роки очікують багато людей...Перш за все- Дружина Оля і син Ілля...Ім найтяжче.. Їм теж боляче,- весь цей час дивитися які муки терпить коханий тато», пише Наталія Попова.«І ще... У Сергія не було б шансу стати на ноги, якби не підтримка тисяч людей з різних куточків світу, які переживали за нього , допомагали чим могли, жертвували кошти на операціі і лікування.. Лише останнє хірургічне втручання обійшлося в понад 107 000 грн., зібраних людьми... Самі б Михальчуки не справилися б..Ми хочемо подякувати всім-всім за допомогу Михальчуку... Як би не лікарі, волонтери, друзі, родичі, земляки, побратими, і навіть незнайомі люди-благодійники... Ноги б уже не було б...» – йдеться у дописі.