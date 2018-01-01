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Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО

Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Торік школі-ліцею села Залізниця присвоїли ім’я Івана Пасевича, який мужньо загинув на Сході країни, захищаючи кордони своєї держави. А ще цей навчальний заклад славиться щирим креативним директором Сергієм Кутинцем.

Залізницький ліцей є фінансово автономним, і це дає можливість батькам разом із керівництвом школи та педколективом приймати спільні рішення щодо використання коштів для покращення матеріально-навчальної бази, для преміювання працівників школи тощо, - пише Район.Любешів.

«На сьогодні керівнику навчального закладу відкрився спектр дій. Але звичайно не кожен керівник сьогодні готовий взяти на себе цю відповідальність, бо автономія це дуже велика відповідальність», – розповідає директор Сергій Кутинець.

При школі діє громадська організація, яка виграла 10 фінансових проектів: замінювали вікна та вхідні двері, робили реконструкцію спортивного стадіону в Залізниці, придбали геліоколектор для дитячого садка, аби 500 літрів води підігрівати енергією сонця та інше. Окрім того, є проекти, які реалізовують у школі спільно з Міністерством освіти.

Також впроваджують у школі проект з медіа-освіти, який передбачає участь учнів в онлайн-конференціях, де відбувається обговорення різноманітних українських фільмів, і обговорюють, як долати труднощі, як стати успішним.

«Діє багато внутрішніх проектів: музичний дзвінок, який скликає на урок та відпускає на перерву. Ці мелодійні дзвінки щомісяця підбирають учні. Крім того, реалізовуємо проект буккросинг – подорожуюча книга. Сортуємо сміття, збираємо батарейки», – із захопленням, аби нічого не забути, перераховує Сергій Кутинець.

«Брали ми теж участь в першій хвилі проекту «Демократична школа». цей проект оголосило Міністерство освіти і фінансують Нідерланди. В рамках цього проекту передбачалося багато демократичних перетворень», – зауважує директор ліцею.

Дітей це дуже захоплює, каже керівник навчального закладу, адже вони спілкуються з всією Україною та бачать своїх однолітків.

Керівництво школи, батьки та учні одного разу вирішили, що їм варто оновити структуру учнівського самоврядування і організацію його діяльності.

«Ми організували дозвілля дітей та самоврядування через клубну діяльність. Створили клуби з відкритих долоньок, тобто приходили батьки, і діти вчили їх плести якісь коники, новорічні ангелята. Створили кіноклуб 12+, де діти збираються й обговорюють фільми, адже виявляється їм дуже важливо сидіти поруч, дивитися фільм, їсти попкорн і обговорювати. Організовуємо й дискотеки. Я теж обов’язково приходжу і танцюю», – ділиться Сергій Кутинець.

Кожен з класів різне кольорове оформлення. Є клас, де щодня визначають героя дня. Обирають його самі ж діти, тобто до їхньої думки в школі дослухаються.

«Обирають героя за якісь досягнення: чи то брав участь у концерті, чи то допоміг комусь, чи добре зробив домашнє завдання. І фото героя на плакат у класі. Відповідно на інший день, цей учень чи учні мають якісь преференції», – із завзяттям веде директор.

У ліцеї є дні без домашніх завдань, тобто на ці дні нічого не задають і не перевіряють завдання.

«Пішли на домовленість, бо не всі його (домашнє завдання, – авт.) виконують, або є такі, що навіть не хочуть списати в когось ту домашню роботу. Тому ми домовляємося, в одні дні не виконують, але в наступні дні обов’язково потрібно виконати, адже вчителі пішли назустріч. Це буває один день на тиждень. Один тиждень – це понеділок, наступний тиждень – це вже у вівторок, і так далі», – зазначив Сергій Кутинець.

А ще у Залізницькому ліцеї уже чотири роки скасована шкільна форма. Натомість запровадили тижні одягу: джинсового, спортивного, патріотичного, ділового, тиждень образу на власний вибір. І це все обирали самі ж діти.
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО

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Теги: школа, Залізниця
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