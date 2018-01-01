Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО

Сергієм Кутинцем.



Залізницький ліцей є фінансово автономним, і це дає можливість батькам разом із керівництвом школи та педколективом приймати спільні рішення щодо використання коштів для покращення матеріально-навчальної бази, для преміювання працівників школи тощо, - пише



«На сьогодні керівнику навчального закладу відкрився спектр дій. Але звичайно не кожен керівник сьогодні готовий взяти на себе цю відповідальність, бо автономія це дуже велика відповідальність», – розповідає директор Сергій Кутинець.



При школі діє громадська організація, яка виграла 10 фінансових проектів: замінювали вікна та вхідні двері, робили реконструкцію спортивного стадіону в Залізниці, придбали геліоколектор для дитячого садка, аби 500 літрів води підігрівати енергією сонця та інше. Окрім того, є проекти, які реалізовують у школі спільно з Міністерством освіти.



Також впроваджують у школі проект з медіа-освіти, який передбачає участь учнів в онлайн-конференціях, де відбувається обговорення різноманітних українських фільмів, і обговорюють, як долати труднощі, як стати успішним.



«Діє багато внутрішніх проектів: музичний дзвінок, який скликає на урок та відпускає на перерву. Ці мелодійні дзвінки щомісяця підбирають учні. Крім того, реалізовуємо проект буккросинг – подорожуюча книга. Сортуємо сміття, збираємо батарейки», – із захопленням, аби нічого не забути, перераховує Сергій Кутинець.



«Брали ми теж участь в першій хвилі проекту «Демократична школа». цей проект оголосило Міністерство освіти і фінансують Нідерланди. В рамках цього проекту передбачалося багато демократичних перетворень», – зауважує директор ліцею.



Дітей це дуже захоплює, каже керівник навчального закладу, адже вони спілкуються з всією Україною та бачать своїх однолітків.



Керівництво школи, батьки та учні одного разу вирішили, що їм варто оновити структуру учнівського самоврядування і організацію його діяльності.



«Ми організували дозвілля дітей та самоврядування через клубну діяльність. Створили клуби з відкритих долоньок, тобто приходили батьки, і діти вчили їх плести якісь коники, новорічні ангелята. Створили кіноклуб 12+, де діти збираються й обговорюють фільми, адже виявляється їм дуже важливо сидіти поруч, дивитися фільм, їсти попкорн і обговорювати. Організовуємо й дискотеки. Я теж обов’язково приходжу і танцюю», – ділиться Сергій Кутинець.



Кожен з класів різне кольорове оформлення. Є клас, де щодня визначають героя дня. Обирають його самі ж діти, тобто до їхньої думки в школі дослухаються.



«Обирають героя за якісь досягнення: чи то брав участь у концерті, чи то допоміг комусь, чи добре зробив домашнє завдання. І фото героя на плакат у класі. Відповідно на інший день, цей учень чи учні мають якісь преференції», – із завзяттям веде директор.



У ліцеї є дні без домашніх завдань, тобто на ці дні нічого не задають і не перевіряють завдання.



«Пішли на домовленість, бо не всі його (домашнє завдання, – авт.) виконують, або є такі, що навіть не хочуть списати в когось ту домашню роботу. Тому ми домовляємося, в одні дні не виконують, але в наступні дні обов’язково потрібно виконати, адже вчителі пішли назустріч. Це буває один день на тиждень. Один тиждень – це понеділок, наступний тиждень – це вже у вівторок, і так далі», – зазначив Сергій Кутинець.



А ще у Залізницькому ліцеї уже чотири роки скасована шкільна форма. Натомість запровадили тижні одягу: джинсового, спортивного, патріотичного, ділового, тиждень образу на власний вибір. І це все обирали самі ж діти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік школі-ліцею села Залізниця присвоїли ім’я Івана Пасевича, який мужньо загинув на Сході країни, захищаючи кордони своєї держави. А ще цей навчальний заклад славиться щирим креативним директоромЗалізницький ліцей є фінансово автономним, і це дає можливість батькам разом із керівництвом школи та педколективом приймати спільні рішення щодо використання коштів для покращення матеріально-навчальної бази, для преміювання працівників школи тощо, - пише Район.Любешів «На сьогодні керівнику навчального закладу відкрився спектр дій. Але звичайно не кожен керівник сьогодні готовий взяти на себе цю відповідальність, бо автономія це дуже велика відповідальність», – розповідає директор Сергій Кутинець.При школі діє громадська організація, яка виграла 10 фінансових проектів: замінювали вікна та вхідні двері, робили реконструкцію спортивного стадіону в Залізниці, придбали геліоколектор для дитячого садка, аби 500 літрів води підігрівати енергією сонця та інше. Окрім того, є проекти, які реалізовують у школі спільно з Міністерством освіти.Також впроваджують у школі проект з медіа-освіти, який передбачає участь учнів в онлайн-конференціях, де відбувається обговорення різноманітних українських фільмів, і обговорюють, як долати труднощі, як стати успішним.«Діє багато внутрішніх проектів: музичний дзвінок, який скликає на урок та відпускає на перерву. Ці мелодійні дзвінки щомісяця підбирають учні. Крім того, реалізовуємо проект буккросинг – подорожуюча книга. Сортуємо сміття, збираємо батарейки», – із захопленням, аби нічого не забути, перераховує Сергій Кутинець.«Брали ми теж участь в першій хвилі проекту «Демократична школа». цей проект оголосило Міністерство освіти і фінансують Нідерланди. В рамках цього проекту передбачалося багато демократичних перетворень», – зауважує директор ліцею.Дітей це дуже захоплює, каже керівник навчального закладу, адже вони спілкуються з всією Україною та бачать своїх однолітків.Керівництво школи, батьки та учні одного разу вирішили, що їм варто оновити структуру учнівського самоврядування і організацію його діяльності.«Ми організували дозвілля дітей та самоврядування через клубну діяльність. Створили клуби з відкритих долоньок, тобто приходили батьки, і діти вчили їх плести якісь коники, новорічні ангелята. Створили кіноклуб 12+, де діти збираються й обговорюють фільми, адже виявляється їм дуже важливо сидіти поруч, дивитися фільм, їсти попкорн і обговорювати. Організовуємо й дискотеки. Я теж обов’язково приходжу і танцюю», – ділиться Сергій Кутинець.Кожен з класів різне кольорове оформлення. Є клас, де щодня визначають героя дня. Обирають його самі ж діти, тобто до їхньої думки в школі дослухаються.«Обирають героя за якісь досягнення: чи то брав участь у концерті, чи то допоміг комусь, чи добре зробив домашнє завдання. І фото героя на плакат у класі. Відповідно на інший день, цей учень чи учні мають якісь преференції», – із завзяттям веде директор.У ліцеї є дні без домашніх завдань, тобто на ці дні нічого не задають і не перевіряють завдання.«Пішли на домовленість, бо не всі його (домашнє завдання, – авт.) виконують, або є такі, що навіть не хочуть списати в когось ту домашню роботу. Тому ми домовляємося, в одні дні не виконують, але в наступні дні обов’язково потрібно виконати, адже вчителі пішли назустріч. Це буває один день на тиждень. Один тиждень – це понеділок, наступний тиждень – це вже у вівторок, і так далі», – зазначив Сергій Кутинець.А ще у Залізницькому ліцеї уже чотири роки скасована шкільна форма. Натомість запровадили тижні одягу: джинсового, спортивного, патріотичного, ділового, тиждень образу на власний вибір. І це все обирали самі ж діти.

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