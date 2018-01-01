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На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО

На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
У Любомлі, попри сніжну та холодну погоду, розцвіли вербові котики.

Про це у Facebook написала експерт з децентралізації Олена Кузьмич.

"Знову весна", - лаконічно описала таку аномалію Олена.

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На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО



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Теги: цвіт, погода
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