На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 15:15
У Любомлі, попри сніжну та холодну погоду, розцвіли вербові котики.
Про це у Facebook написала експерт з децентралізації Олена Кузьмич.
"Знову весна", - лаконічно описала таку аномалію Олена.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
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Про це у Facebook написала експерт з децентралізації Олена Кузьмич.
"Знову весна", - лаконічно описала таку аномалію Олена.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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