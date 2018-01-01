Справжність, тепло та любов: у Луцьку виступила чуттєва Христина Соловій. ФОТО

Христина Соловій.



Про це повідомляють



Відбувся концерт 23 листопада в рамках всеукраїнського туру з нагоди презентації її нової платівки «Новий друг» у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



Перед початком виступу всі маленькі дівчатка, котрі прийшли на виступ Христини Соловій, отримали невеличкий подарунок на згадку - прикрасу для волосся зі штучних перлин.



Першою Христина виконала пісню, яка дала назву новому альбому, «Любий друг».



«Доброго вечора, Луцьк. Ви для мене майже рідне місто, бо я тут відчуваю себе як удома. В Луцьку пройшли найкращі роки дитинства моєї мами, яка провела їх із моїм дідусем. Саме йому я завдячую лемківським корінням. І я відчуваю, що він сьогодні тут», - звернулася до глядачів співачка й презентувала композицію «Шкідлива звичка».



Перед тим, як заспівати наступний сингл «Синя пісня», Христина пригада, що написала його якраз у період, коли було дуже холодно на вулиці, «як зараз у Луцьку, тоді, правда, ще йшов сніг».



Окрім того, виконавиця зазначила, що її нова платівка, на противагу першій «Жива вода», складається саме з авторських композицій. Своєю чергою, дебютний альбом містив вдосталь переробок народних пісень.



Христина розповіла, що зовсім скоро вийде в записі композиція, написана на слова Івана Франка «Отсея тая стежечка...» «Ця пісня стала саундтреком до дуже важливого українського фільму, який я усім рекомендую подивитися, «Крути 1918», - сказала співачка.



«Мені часто кажуть, що в мене дуже багато сумних пісень, і запитують, коли я напишу щось веселе... Я надихаюся переважно народними піснями, більшість із яких у нас є сумними. Ми маємо дуже важливі пісні, такі, як «Гамерицький край», - поділилася Христина. Цю композицію у її виконанні вдячна публіка зустріла особливо бурхливими оплесками.



Наступною співачка представила пісню «Океан». Як зауважила, загалом її новий альбом є морським за тематикою, і не тільки через фото на обкладинці. До прикладу, «Океан», за словами Христини, є твором про дуже велику силу водної стихії та її зраду до землі. «...можливо про таку зраду, яка відбулася з Кримом кілька років тому. Я переклала текст, який написала дівчина, яка народилася в Криму, а згодом виїхала до Росії. Так і виникла ця пісня. Думаю, що загалом такі пісні не складаються просто так», - наголосила виконавиця.



Перед тим, як заспівати чергову композицію «Оченька мої чорні», Христина відзначила, що їй надзвичайно радісно з того, що зараз українська музика переживає своєрідний ренесанс, оскільки дедалі більше вітчизняних виконавців звертають увагу на надбання нашого фольклору.



Також співачка поділилася, що їй імпонує традиція західних артистів писати кавери на авторські пісні сучасних виконавців. Лучанам Христина Соловій подарувала композицію «Палаючи ледь чутно», яка є україномовною інтерпретацією піснею Дмитра Шурова «Горя чуть слышно».



«Це вже не перший мій тур. Зараз я доволі часто подорожую Україною, відвідую надзвичайні міста і місця. І саме під час таких поїздок і народжуються особливі пісні», - представила артистка черговий сингл «Поки любиш».



На завершення концертної програми Христина виконала «пісню, з якої все почалося» «Під облачком». Як акцентувала співачка, саме завдяки цій композиції вона відчула голос предків і зрозуміла, чим хоче займатися в житті.



Звісно, публіка не відпустила улюблену виконавицю відразу - на біс пролунали хіт «Тримай» і пісня «про те, як важливо бути людьми».



«Дякую, люблю вас, справжні люди», - зізналася наостанок Христина Соловій.



Текст: Ольга ШЕРШЕНЬ

Фото: Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з концертом виступила відома українська співачкаПро це повідомляють Волинські новини Відбувся концерт 23 листопада в рамках всеукраїнського туру з нагоди презентації її нової платівки «Новий друг» у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Перед початком виступу всі маленькі дівчатка, котрі прийшли на виступ Христини Соловій, отримали невеличкий подарунок на згадку - прикрасу для волосся зі штучних перлин.Першою Христина виконала пісню, яка дала назву новому альбому, «Любий друг».«Доброго вечора, Луцьк. Ви для мене майже рідне місто, бо я тут відчуваю себе як удома. В Луцьку пройшли найкращі роки дитинства моєї мами, яка провела їх із моїм дідусем. Саме йому я завдячую лемківським корінням. І я відчуваю, що він сьогодні тут», - звернулася до глядачів співачка й презентувала композицію «Шкідлива звичка».Перед тим, як заспівати наступний сингл «Синя пісня», Христина пригада, що написала його якраз у період, коли було дуже холодно на вулиці, «як зараз у Луцьку, тоді, правда, ще йшов сніг».Окрім того, виконавиця зазначила, що її нова платівка, на противагу першій «Жива вода», складається саме з авторських композицій. Своєю чергою, дебютний альбом містив вдосталь переробок народних пісень.Христина розповіла, що зовсім скоро вийде в записі композиція, написана на слова Івана Франка «Отсея тая стежечка...» «Ця пісня стала саундтреком до дуже важливого українського фільму, який я усім рекомендую подивитися, «Крути 1918», - сказала співачка.«Мені часто кажуть, що в мене дуже багато сумних пісень, і запитують, коли я напишу щось веселе... Я надихаюся переважно народними піснями, більшість із яких у нас є сумними. Ми маємо дуже важливі пісні, такі, як «Гамерицький край», - поділилася Христина. Цю композицію у її виконанні вдячна публіка зустріла особливо бурхливими оплесками.Наступною співачка представила пісню «Океан». Як зауважила, загалом її новий альбом є морським за тематикою, і не тільки через фото на обкладинці. До прикладу, «Океан», за словами Христини, є твором про дуже велику силу водної стихії та її зраду до землі. «...можливо про таку зраду, яка відбулася з Кримом кілька років тому. Я переклала текст, який написала дівчина, яка народилася в Криму, а згодом виїхала до Росії. Так і виникла ця пісня. Думаю, що загалом такі пісні не складаються просто так», - наголосила виконавиця.Перед тим, як заспівати чергову композицію «Оченька мої чорні», Христина відзначила, що їй надзвичайно радісно з того, що зараз українська музика переживає своєрідний ренесанс, оскільки дедалі більше вітчизняних виконавців звертають увагу на надбання нашого фольклору.Також співачка поділилася, що їй імпонує традиція західних артистів писати кавери на авторські пісні сучасних виконавців. Лучанам Христина Соловій подарувала композицію «Палаючи ледь чутно», яка є україномовною інтерпретацією піснею Дмитра Шурова «Горя чуть слышно».«Це вже не перший мій тур. Зараз я доволі часто подорожую Україною, відвідую надзвичайні міста і місця. І саме під час таких поїздок і народжуються особливі пісні», - представила артистка черговий сингл «Поки любиш».На завершення концертної програми Христина виконала «пісню, з якої все почалося» «Під облачком». Як акцентувала співачка, саме завдяки цій композиції вона відчула голос предків і зрозуміла, чим хоче займатися в житті.Звісно, публіка не відпустила улюблену виконавицю відразу - на біс пролунали хіт «Тримай» і пісня «про те, як важливо бути людьми».«Дякую, люблю вас, справжні люди», - зізналася наостанок Христина Соловій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію