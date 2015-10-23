У Львові для воїнів АТО звели комунальний будинок. ВІДЕО

Андрій Садовий.



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У студії обговорювали питання надання житла для учасників АТО з Луцька. У телефоному режимі доєднався до розмови Садовий, який поділився досвідом.



«Ми у Львові маємо понад п’ять тисяч хлопців, які вернулися з війни. І у першу чергу ми подумали, яким чином громада міста мала би їм віддячити. Ми прекрасно зрозуміли, що питання землі не може бути вирішене для всіх одночасно і в тому варіанті, який хтось хоче. Тому вирішили давати всім учасникам, які вертаються з війни матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень і у нас на кінець цього року понад двох тисяч учасників бойових дій, які отримають цю допомогу від громади Львова», - зазначив мер Львова.



«Ми збудували окремий будинок і у першу чергу там отримують житло ті сім’ї, які втратили годувальників, отримають хлопці, що мають важкі поранення і також даємо квартири хлопцям, які є сиротами і не мають ні тата, ні мами, і пройшли війну. До речі, маємо вільні квартири і дай Бог ситуація була би такою, аби вони не були потрібні, щоб всі були і здорові», - додав міський голова.



Він зазначив, що мова йде про понад п’ятдесят квартир у цьому комунальному будинку. А частина квартир була куплена на ринку.



Андрій Садовий додав, що є необхідність в прийнятті загальнодержавної програми, аби у всій країні була однакова ситуація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові для забезпечення житлом воїнів АТО звели комунальний будинок. Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» повідомив міський голова ЛьвоваПише Конкурент У студії обговорювали питання надання житла для учасників АТО з Луцька. У телефоному режимі доєднався до розмови Садовий, який поділився досвідом.«Ми у Львові маємо понад п’ять тисяч хлопців, які вернулися з війни. І у першу чергу ми подумали, яким чином громада міста мала би їм віддячити. Ми прекрасно зрозуміли, що питання землі не може бути вирішене для всіх одночасно і в тому варіанті, який хтось хоче. Тому вирішили давати всім учасникам, які вертаються з війни матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень і у нас на кінець цього року понад двох тисяч учасників бойових дій, які отримають цю допомогу від громади Львова», - зазначив мер Львова.«Ми збудували окремий будинок і у першу чергу там отримують житло ті сім’ї, які втратили годувальників, отримають хлопці, що мають важкі поранення і також даємо квартири хлопцям, які є сиротами і не мають ні тата, ні мами, і пройшли війну. До речі, маємо вільні квартири і дай Бог ситуація була би такою, аби вони не були потрібні, щоб всі були і здорові», - додав міський голова.Він зазначив, що мова йде про понад п’ятдесят квартир у цьому комунальному будинку. А частина квартир була куплена на ринку.Андрій Садовий додав, що є необхідність в прийнятті загальнодержавної програми, аби у всій країні була однакова ситуація.

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