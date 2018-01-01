На Волині поліція шукає злодіїв, які обкрадають людей у селах
Сьогодні, 10:11
У селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.
Так, жінка розповіла, що невідомі поцупили шину з ланцюгом до бензопили «Мінськ» і кроля. Сума завданих збитків – 1000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
А в селі Зеленому того ж району злодій теж проник на неогороджену територію одного з домоволодінь і зняв із автомобіля «ГАЗ-53» кардан та коробку передач, чим заподіяв збитків на суму 8000 гривень.
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Так, жінка розповіла, що невідомі поцупили шину з ланцюгом до бензопили «Мінськ» і кроля. Сума завданих збитків – 1000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
А в селі Зеленому того ж району злодій теж проник на неогороджену територію одного з домоволодінь і зняв із автомобіля «ГАЗ-53» кардан та коробку передач, чим заподіяв збитків на суму 8000 гривень.
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