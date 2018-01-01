На Волині поліція шукає злодіїв, які обкрадають людей у селах





Так, жінка розповіла, що невідомі поцупили шину з ланцюгом до бензопили «Мінськ» і кроля. Сума завданих збитків – 1000 гривень, - пише газета



А в селі Зеленому того ж району злодій теж проник на неогороджену територію одного з домоволодінь і зняв із автомобіля «ГАЗ-53» кардан та коробку передач, чим заподіяв збитків на суму 8000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.Так, жінка розповіла, що невідомі поцупили шину з ланцюгом до бензопили «Мінськ» і кроля. Сума завданих збитків – 1000 гривень, - пише газета Волинь-нова А в селі Зеленому того ж району злодій теж проник на неогороджену територію одного з домоволодінь і зняв із автомобіля «ГАЗ-53» кардан та коробку передач, чим заподіяв збитків на суму 8000 гривень.

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