Відкрили вогонь, є поранений: росіяни захопили три кораблі Військово-морських сил України. ВІДЕО
Сьогодні, 22:08
Російські військові захопили усі три кораблі Військово-морських сил України, які намагалися увійти в Азовське море через Керченську протоку, але були заблоковані.
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на джерела в українському флоті, - пише ТСН.
Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир.
Серед українських військових є один постраждалий.
InfoResist з посиланням на джерело у Міністерстві оборони України повідомляє, що росіяни взяли українські судна на буксир і почали буксирування. Українські військові закрилися у кораблях.
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Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на джерела в українському флоті, - пише ТСН.
Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир.
Серед українських військових є один постраждалий.
InfoResist з посиланням на джерело у Міністерстві оборони України повідомляє, що росіяни взяли українські судна на буксир і почали буксирування. Українські військові закрилися у кораблях.
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