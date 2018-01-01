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Відкрили вогонь, є поранений: росіяни захопили три кораблі Військово-морських сил України. ВІДЕО

Відкрили вогонь, є поранений: росіяни захопили три кораблі Військово-морських сил України. ВІДЕО
Російські військові захопили усі три кораблі Військово-морських сил України, які намагалися увійти в Азовське море через Керченську протоку, але були заблоковані.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на джерела в українському флоті, - пише ТСН.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир.

Серед українських військових є один постраждалий.

InfoResist з посиланням на джерело у Міністерстві оборони України повідомляє, що росіяни взяли українські судна на буксир і почали буксирування. Українські військові закрилися у кораблях.

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Теги: Керченська протока, корабель, захоплення, поранення
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