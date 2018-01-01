Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 27 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 17:00
с.Дігтів – повністю
2.10:00 -13:00 Вол.-Вол. філія ПрАТ „Волиньобленерго”, ПП. „Вікком”, „Райагропостач”, агротехнічний коледж, ЖК „Віленський”, територіальний центр соціального обслуговування м. Вол.-Вол.: вул. Полуботка, Чернігівська, Віленська, Грушевського, Цинкаловського, пров.Просвіти, пров.Молодіжний
3. КТП-128 Л-1 09:00 17:00 Клуб, бібліотека с. Бегета: вул. Нова, 1-21, 40-76
4. КТП-318 Л-2 09:00 17:00 с. Ворчин - повністю
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Волиця Колонівська по вул. Молодіжна
2. 9:30 - 16:30
с.Тишковичі по вул. В.Шевчука, вул. Л.Українки, вул. Тишковичівська 1,3,5, Провулки №1,2,3.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Марчук Р. А., ФОП Романюк В. В.,
Ковельське Райво, Вол.дирекція УДППЗ,
Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,
Релігійна громада УПЦ, Львівська залізниця,
ВАТ "Родючість", ТзОВ "Лапаст",
ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ФГ "Агро-Плюс",
ФОП Тарасюк І. М., ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "АСТЕЛІТ", ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "ВКП "Каскад", ФОП Мельничук Л.В.
3. 9:00-17:00
СТзОВ "Лан", Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,
Церква с. Малий Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ, Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,
Ковельське Райво школа с. Свидники,
ТзОВ "В.Прометей".
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
вул.Хрещата
вул.Східномежова
вул.Східна
вул.Вишнивецька
вул.Прилуцька
2. 13:00-17:00
Дім молитви; Автодімсервіс вул.пров Прилуцький
вул. Вишнивецька
вул. Східна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
Школа.с.Смолигів.
2. ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 793, 270, 489) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук, ДПМК (АБЗ), Луцький райавтодор (АБЗ), КХП м.Луцьк. с. Новостав вул. Нова
3. ПЛ-10 кВ Л-128 (ЗТП-270, 489) 09:00 – 17:00 Філія"Луцький райавтодор" ДП"Волинь облавтодор", ТзОВ"Луцька дорожна пересувна механізована колона".
4. ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-81 до к.9 ЦРП-725 (КТП-618,792) 09:00 – 17:00 ФОП Стьольний Андрій Миколайович (мед склади), житловий масив с.Рованці, масив «Амбулаторія».
Любомльський та Шацький райони 25 (КТП-618,792) 09:00 – 17:00 ФОП Стьольний Андрій Миколайович (мед склади), житловий масив с.Рованці, масив «Амбулаторія».
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 пл-0.4 ктп-311
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.
Поштова, Пушкіна
2 пл-0.4 ктп-2
9:00 – 17:00
Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від ЩТП-339 10:00-17:00 с. Бихів вул. Сонячна, Садова, Молодіжна,Зелена
3 КТП-183 10:00-17:00 школа с. Бірки вул. Зелена
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39 10:00-18:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).
2 ПЛ-10 кВ, Л-29-05 від ЗТП-103 до ЗТП-242 для ремонту ПР-10 КТП-298 13:00-16:00 ЗТП-102, смт. Колки - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Волді" (виробнича база), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".
ЗТП-103 - Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех).
КТП-104, с. Старосілля – Церква.
КТП-105, смт. Колки - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалкогольних напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дитсадок № 2), Колківське споживче товариство (Магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-107 - ДП"Колківське лісове господарство"
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «ластівка», Колківське вище професійне училище учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), , Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-275, с. Старосілля - Старосільська сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), , Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
КТП-298 - Колківське споживче товариство (продмагазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (продмагазин, кафе «Казка», ФОП Кучмик Т.Г. (магазин).
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гатроном «Маркет», універмаг, цех контори, продмагазин № 3). ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), , ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро», Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович (не виробничі приміщення), ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
КТП-464 - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-482, с. Старосілля -
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-298 11:00-17:00 КТП-298 - Колківське споживче товариство (продмагазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (продмагазин, кафе «Казка», ФОП Кучмик Т.Г. (магазин). смт. Колки
місто Нововолинськ
1 ПЛ- 0,4 кВ Л-4 ТП-37 09:00-18:00 м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 20-30, 19/2-31
вул.К.Ольги, 20-30
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-22 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі, вул.Донецька
вул.Мечнікова, вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Рожищенський район
1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.
6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
7 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.
8 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж школа, молитовний будинок, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.
Старовижівський район
1. 10:00- 17:00.
с. Глухи вул:Поліська Денисова Першотравнева
2. 10:00- 16:00
с. Солов’ї вул: Радянська, Центральна, Лугова.
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ « илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП, АЗС «WOG», Ветмедецина – адмінприміщення, райагробуд - адмінприміщення с.Клюськ
2 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-146 10:00-16:30
ТзОВ «Контур-Т» с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 17:00
с.Дігтів – повністю
2.10:00 -13:00 Вол.-Вол. філія ПрАТ „Волиньобленерго”, ПП. „Вікком”, „Райагропостач”, агротехнічний коледж, ЖК „Віленський”, територіальний центр соціального обслуговування м. Вол.-Вол.: вул. Полуботка, Чернігівська, Віленська, Грушевського, Цинкаловського, пров.Просвіти, пров.Молодіжний
3. КТП-128 Л-1 09:00 17:00 Клуб, бібліотека с. Бегета: вул. Нова, 1-21, 40-76
4. КТП-318 Л-2 09:00 17:00 с. Ворчин - повністю
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Волиця Колонівська по вул. Молодіжна
2. 9:30 - 16:30
с.Тишковичі по вул. В.Шевчука, вул. Л.Українки, вул. Тишковичівська 1,3,5, Провулки №1,2,3.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Марчук Р. А., ФОП Романюк В. В.,
Ковельське Райво, Вол.дирекція УДППЗ,
Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,
Релігійна громада УПЦ, Львівська залізниця,
ВАТ "Родючість", ТзОВ "Лапаст",
ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ФГ "Агро-Плюс",
ФОП Тарасюк І. М., ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "АСТЕЛІТ", ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "ВКП "Каскад", ФОП Мельничук Л.В.
3. 9:00-17:00
СТзОВ "Лан", Львівська залізниця станція Стохід,
Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,
Церква с. Малий Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ, Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,
Ковельське Райво школа с. Свидники,
ТзОВ "В.Прометей".
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
вул.Хрещата
вул.Східномежова
вул.Східна
вул.Вишнивецька
вул.Прилуцька
2. 13:00-17:00
Дім молитви; Автодімсервіс вул.пров Прилуцький
вул. Вишнивецька
вул. Східна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
Школа.с.Смолигів.
2. ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 793, 270, 489) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук, ДПМК (АБЗ), Луцький райавтодор (АБЗ), КХП м.Луцьк. с. Новостав вул. Нова
3. ПЛ-10 кВ Л-128 (ЗТП-270, 489) 09:00 – 17:00 Філія"Луцький райавтодор" ДП"Волинь облавтодор", ТзОВ"Луцька дорожна пересувна механізована колона".
4. ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-81 до к.9 ЦРП-725 (КТП-618,792) 09:00 – 17:00 ФОП Стьольний Андрій Миколайович (мед склади), житловий масив с.Рованці, масив «Амбулаторія».
Любомльський та Шацький райони 25 (КТП-618,792) 09:00 – 17:00 ФОП Стьольний Андрій Миколайович (мед склади), житловий масив с.Рованці, масив «Амбулаторія».
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 пл-0.4 ктп-311
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.
Поштова, Пушкіна
2 пл-0.4 ктп-2
9:00 – 17:00
Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від ЩТП-339 10:00-17:00 с. Бихів вул. Сонячна, Садова, Молодіжна,Зелена
3 КТП-183 10:00-17:00 школа с. Бірки вул. Зелена
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39 10:00-18:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).
2 ПЛ-10 кВ, Л-29-05 від ЗТП-103 до ЗТП-242 для ремонту ПР-10 КТП-298 13:00-16:00 ЗТП-102, смт. Колки - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Волді" (виробнича база), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".
ЗТП-103 - Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех).
КТП-104, с. Старосілля – Церква.
КТП-105, смт. Колки - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалкогольних напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дитсадок № 2), Колківське споживче товариство (Магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-107 - ДП"Колківське лісове господарство"
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «ластівка», Колківське вище професійне училище учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), , Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-275, с. Старосілля - Старосільська сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), , Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
КТП-298 - Колківське споживче товариство (продмагазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (продмагазин, кафе «Казка», ФОП Кучмик Т.Г. (магазин).
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гатроном «Маркет», універмаг, цех контори, продмагазин № 3). ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), , ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро», Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович (не виробничі приміщення), ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
КТП-464 - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-482, с. Старосілля -
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-298 11:00-17:00 КТП-298 - Колківське споживче товариство (продмагазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (продмагазин, кафе «Казка», ФОП Кучмик Т.Г. (магазин). смт. Колки
місто Нововолинськ
1 ПЛ- 0,4 кВ Л-4 ТП-37 09:00-18:00 м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 20-30, 19/2-31
вул.К.Ольги, 20-30
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-22 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі, вул.Донецька
вул.Мечнікова, вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Рожищенський район
1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.
6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
7 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.
8 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж школа, молитовний будинок, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.
Старовижівський район
1. 10:00- 17:00.
с. Глухи вул:Поліська Денисова Першотравнева
2. 10:00- 16:00
с. Солов’ї вул: Радянська, Центральна, Лугова.
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ « илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП, АЗС «WOG», Ветмедецина – адмінприміщення, райагробуд - адмінприміщення с.Клюськ
2 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-146 10:00-16:30
ТзОВ «Контур-Т» с.Осьмиговичі
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