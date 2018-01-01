«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги, що курсують після 9 грудня

“Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня.Наразі пасажири можуть купити квитки на всі поїзди з датою відправлення до 20 грудня 2018 року включно, - інформує прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.На поїзди, що відправляються після 20 грудня, продаж буде відкрито до 5 грудня 2018 року. Квитки можна буде придбати за допомогою онлайн-сервісу Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.Також Укрзалізниця найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Цьогоріч планується призначити близько 30 пар таких поїздів.В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Продаж квитків на додаткові поїзди буде відкрито після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.Нагадаємо, що 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.