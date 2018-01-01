Верховна Рада нагородила директора волинської школи. ФОТО

НВК «ЗОШ-дитячий садок» села Замшани

Нова водонапірна вежа

Першокласники

Михайло Денисюк з Грамотою Верховної Ради

Богдана Шевчик із суперпризом святкової лотереї—телевізором

Директора НВК «ЗОШ – дитячий садок» села Замшанинагородили грамотою Верховної Ради України.У 27 йому довірили керувати школою. А 30 років по тому він вивів її в лідери серед освітніх закладів Ратнівського району.«Учнем понад усе любив фізику і математику. Тому й в студенти подався на фізико-математичний факультет Луцького педінституту. Отримав диплом з відзнакою, 2 роки учителював у Кортелісах», – занурюється у спогади директор НВК «ЗОШ – дитячий садок» села Замшани.«А потім приїхав у Замшани, де й став директором школи. І жодного дня не шкодував про такий поворот долі. Бо сьогодні є результат, яким можна гордитися. Наша школа очолює рейтинг освітніх закладів Ратнівського району: тільки за минулий рік у нас — 5 переможців всеукраїнських олімпіад та турнірів і 12 перших місць по області! А це ж звичайна сільська школа...Втім, ні – наша таки особлива!», – поправляє себе директор.Ще навесні на обласному святі «Творча обдарованість» саме ЗОШ 1-3 ступенів села Замшани назвали «Школою-відкриттям року». Але до такого визнання тут йшли не один рік.«Життя сьогодні надзвичайно динамічне. Тому, аби вести дітей за собою, необхідно самому не зупинятися ні на крок. Це кредо сучасного вчителя. Він повинен вміти зацікавити дітей, розвивати їхнє прагнення до знань. Але, поки батьки, вчителі і діти не запрацюють разом — нічого не буде. У нас це виходить...» – розмірковує Михайло Денисюк.Сьогодні у школі села Замшани навчається 231 учень. Її випускники — студенти найпрестижніших вишів України.«ЗНО — це реальний шанс чесно вступити, без підтримки «американських президентів», – каже директор. – Тільки за останніх чотири роки двоє наших випускників стали кандидатами наук. Зараз чекаємо на ще одного, він вивчає інформаційні технології.Цього року вперше маємо ще й аспіранта за спеціальністю «Богослов’я», хоча священиками уже стали близько десятка наших випускників...» – зауваживПідходимо до кабінету християнської етики. Його у цій школі обладнали ще в 2012 році за кошти благодійного фонду«Тоді ще він навіть не називався «Патріоти Волині». Але перше, про що ми попросили Степана Петровича — виділити кошти саме на облаштування такого кабінету. І бачите, до сьогодні тут — порядок, наче ремонт щойно завершили. А наша співпраця тепер уже з народним депутатом України Степаном Івахівим з того часу не припиняється.За кошти його благодійного фонду ми розпочинали заміну вікон на енергоощадні. На сьогодні в школі залишилося поміняти 66 вікон, і зараз ми працюємо над цим питанням спільно з командою Степана Петровича. Фонд «Патріоти Волині» допоміг нам з ремонтом санвузлів у школі та забезпечив наших учнів сучасними ноутбуками, які вони використовують для підготовки до занять та олімпіад. А скільки радості дітям щороку приносять подарунки від благодійників на Миколая та Новий рік! Таку співпрацю важко переоцінити...» – каже директор.Цього року в Замшанах замінили водонапірну вежу неподалік школи. Саме вона забезпечує водою не лише навчально-виховний комплекс, а й оселі місцевих жителів.«Стара вежа простояла більше 40-а років і повністю вийшла з ладу. Над цим питанням ми також працювали з помічниками Степана Петровича. Дякуючи районній владі, яка виділила кошти (400 тисяч гривень), стару вежу нарешті замінили, і ми у школі не боїмося тепер в будь-який момент залишитися без води», – зазначає Михайло Денисюк.Замшанівський НВК має і власне підсобне господарство. Тут обробляють більше гектара землі, утримують свиней, вирощують картоплю, моркву та буряк. Тому в шкільній їдальні майже все — з власної ферми та поля, що значно здешевлює харчування дітей.«Директор у нас — не лише мудрий педагог та наставник, а й дбайливий господар. Тому й школа у нас така привітна, і класи відремонтовані. Я й сама тут навчалася, і дитина моя ходить до школи із задоволенням...» – каже мама дев’ятикласникаЦього року шкільну родину в Замшанах поповнив і 21 першокласник. Михайло Денисюк не без гордості відкриває двері в аудиторію, де займаються найменші учні школи:«Це наш клас «Нової української школи». Я підтримую її створення: ми отримали нові меблі, мультимедійне обладнання. Чесно скажу, не дуже вірив, що буде таке матеріальне забезпечення від держави. Але ось такий перший клас — це вже якісно інший рівень...», – каже директор НВК.Про освіту Михайло Денисюк може розмовляти годинами. Бо школа для нього — не просто місце роботи. Це його покликання та щоденне життя.Два роки тому на запрошення Степана Івахіва делегація Ратнівського району приїздила на екскурсію до Києва, в будівлю Верховної Ради, аби ознайомитися з роботою вищого законодавчого органу країни. Тоді, біля спеціальної зони для брифінгів, заставленої телекамерами та софітами, де зазвичай виступають народні обранці, у директора Михайла Денисюка поцікавилися: на що б він звернув увагу депутатів та суспільства, аби у нього була можливість вийти на парламентську трибуну?«Звернувся б до депутатів, щоб вони більше допомагали освіті. І думали про інвестиції в дітей, а значить — про майбутнє своєї країни, – замислившись на секунду, відповів тоді Михайло Денисюк.Невідомо, чи почули б таке його звернення у Верховній Раді. Але очевидно, що свій особистий внесок у щасливе завтра своєї країни Михайло Денисюк робить щодня. І не словами, а конкретними справами: перемогами своїх вихованців на шкільних олімпіадах, ремонтом у класі, виховною бесідою з учнями чи на батьківських зборах. І, принаймні це, на державному рівні уже оцінили: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, впровадження сучасних методів навчання та виховання підростаючого покоління Михайла Денисюка нагородили Грамотою Верховної Ради України.Почесну відзнаку директору місцевого НВК на святі села, який у Замшанах відзначили на Михайла, 21 листопада, вручив помічник народного депутата Степана ІвахіваРазом з привітаннями миру, добра і процвітання він передав організаторам і цінні призи для святкової лотереї від благодійного фонду «Патріоти Волині». Тож ті, кому поталанило, змогли виграти пилосос, мультиварку, електрочайник чи тепловентилятор.А от володарці суперпризу — телевізора, дев’ятикласниці місцевої школипоталанило двічі: дівчина отримала щасливий лотерейний квиток у подарунок від підприємця«Ми традиційно на свято села робимо таку акцію: купуємо квиточки для своїх працівників, людей, які влітку заготовляють ягоди», – розповів Василь Палій.«А коли прийшли на свято і побачили виступи наших юних артистів, то вирішили також подарувати квиточки дітям. Богдана, коли виграла телевізор, дуже зраділа — ви б бачили її посмішку! А ми, дорослі, можемо лише порадіти за наших дітей, коли вони посміхаються...» – сказав підприємець.