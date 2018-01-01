У ЖК «Оріон» монтують «теплу» підлогу. ФОТО*
Сьогодні, 14:48
Будівельна компанія «Інвестор» завершує роботи у житловому комплексі «Оріон».
Про це пише Район.Луцьк.
Як відомо, ці будинки-квадрохауси вирізняються з-поміж інших тим, що складаються із чотирьох дворівневих квартир, кожна з яких має окремий вхід.
Як розповіли у компанії «Інвестор», на території будівництва нині проводяться технічні роботи по опаленню. Весь перший поверх у будинках матиме «теплу підлогу», на другому поверсі — у санвузлах.
Крім того, будівельники заливають стяжки та роблять закладні на стовпи освітлення на дворі. А поруч з ЖК «Оріон» триває облагородження території, на якій буде дитячий майданчик.
Нагадаємо, на розкішні квартири в стильних квадрохаусах ЖК «Оріон» діє акційна ціна. Наразі забудовник пропонує дворівневі квартири площею 139,06 кв. м., які складаються із 4-х кімнат за 53 900 $.
Читайте також: ЖК «Оріон» буде місцем з особливою атмосферою, — Андрій Разумовський
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Про це пише Район.Луцьк.
Як відомо, ці будинки-квадрохауси вирізняються з-поміж інших тим, що складаються із чотирьох дворівневих квартир, кожна з яких має окремий вхід.
Як розповіли у компанії «Інвестор», на території будівництва нині проводяться технічні роботи по опаленню. Весь перший поверх у будинках матиме «теплу підлогу», на другому поверсі — у санвузлах.
Крім того, будівельники заливають стяжки та роблять закладні на стовпи освітлення на дворі. А поруч з ЖК «Оріон» триває облагородження території, на якій буде дитячий майданчик.
Нагадаємо, на розкішні квартири в стильних квадрохаусах ЖК «Оріон» діє акційна ціна. Наразі забудовник пропонує дворівневі квартири площею 139,06 кв. м., які складаються із 4-х кімнат за 53 900 $.
Читайте також: ЖК «Оріон» буде місцем з особливою атмосферою, — Андрій Разумовський
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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