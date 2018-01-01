У волинському селі облагородили парк. ФОТО
Сьогодні, 19:17
У селі Омельне, що на Волині, розчистили територію парку від гілок та посадили дерева.
Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
Для покращення рекреаційної привабливості та природоохоронної функціональності територій в с. Омельне 26 листопада на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, який входить до Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», провели ряд заходів.
"По-перше, була проведена розчистка території від гілок, сміття та трави. По-друге, огороджені території на яких висаджені молоді липи, для того, щоб їх не пошкодили тварини. По-третє, було посаджено ще трохи лип. Колектив сподівається, що цей парк-пам’ятка стане окрасою села, буде цікавим для туристів та зберігатиметься для нових поколінь самими жителями с. Омельне", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
Для покращення рекреаційної привабливості та природоохоронної функціональності територій в с. Омельне 26 листопада на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, який входить до Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», провели ряд заходів.
"По-перше, була проведена розчистка території від гілок, сміття та трави. По-друге, огороджені території на яких висаджені молоді липи, для того, щоб їх не пошкодили тварини. По-третє, було посаджено ще трохи лип. Колектив сподівається, що цей парк-пам’ятка стане окрасою села, буде цікавим для туристів та зберігатиметься для нових поколінь самими жителями с. Омельне", - йдеться у дописі.
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