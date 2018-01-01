Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО
Сьогодні, 08:53
У Луцьку патрульні оформили постанову та протокол на чоловіка, який у нетверезому стані керував бусом Mercedes Vito.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
28 листопада, близько 20 години, луцькі патрульні помітили Mercedes Vito, в якого не горів задній габаритний ліхтар. Інспектори зупинили водія і помітили під час спілкування ознаки сп’яніння.
Це підтвердила перевірка – 1,04 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму (0,20 проміле, – ред.).
На порушника оформили постанову й протокол.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
28 листопада, близько 20 години, луцькі патрульні помітили Mercedes Vito, в якого не горів задній габаритний ліхтар. Інспектори зупинили водія і помітили під час спілкування ознаки сп’яніння.
Це підтвердила перевірка – 1,04 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму (0,20 проміле, – ред.).
На порушника оформили постанову й протокол.
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