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Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО

Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО
У Луцьку патрульні оформили постанову та протокол на чоловіка, який у нетверезому стані керував бусом Mercedes Vito.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

28 листопада, близько 20 години, луцькі патрульні помітили Mercedes Vito, в якого не горів задній габаритний ліхтар. Інспектори зупинили водія і помітили під час спілкування ознаки сп’яніння.

Це підтвердила перевірка – 1,04 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму (0,20 проміле, – ред.).

На порушника оформили постанову й протокол.
Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО
Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО

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Теги: Луцьк, алкоголь, поліція
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