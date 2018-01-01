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Хто став кращим студентом Волині. ФОТО

Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
У Луцьку відбувся фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині 2018».

У конкурсі взяли участь 10 представників з різних навчальних закладів області.

Учасники змагалися у таких конкурсах: відеопредставлення, дебати, талант, презентація доброї справи.

Отож, призові місця розподілили таким чином:

1 місце посіла Наталія Лосєва, представниця Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.

2 місце виборола Олександра Лукащук, представниця Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

3 місце посів Дмитро Ващук, представник Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського.

Учасників оцінювали такі судді:

Тетяна Карчмарчук - Представник компанії «Дубок»,
Максим Бутолін - керівник школи web-програмування «OxIT»;
Сергій Скулинець - шоумен, заслужений артист України.
Віталій Сніжко - голова ГО "Студентська рада Волині"
Олександр Ткачук – заступник начальника управління освіти, молоді і спорту.

Гостями заходу стали гурт Motanka та Led-шоу Z.

Захід організувала ГО "Студентська рада Волині" за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.

Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Хто став кращим студентом Волині. ФОТО


Фото - Катерина Приступа

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Теги: студент, Волинь, конкурс, Кращий студент Волині
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