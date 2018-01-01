Хто став кращим студентом Волині. ФОТО





У конкурсі взяли участь 10 представників з різних навчальних закладів області.



Учасники змагалися у таких конкурсах: відеопредставлення, дебати, талант, презентація доброї справи.



Отож, призові місця розподілили таким чином:



1 місце посіла Наталія Лосєва, представниця Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.



2 місце виборола Олександра Лукащук, представниця Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.



3 місце посів Дмитро Ващук, представник Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського.



Учасників оцінювали такі судді:



Тетяна Карчмарчук - Представник компанії «Дубок»,

Максим Бутолін - керівник школи web-програмування «OxIT»;

Сергій Скулинець - шоумен, заслужений артист України.

Віталій Сніжко - голова ГО "Студентська рада Волині"

Олександр Ткачук – заступник начальника управління освіти, молоді і спорту.



Гостями заходу стали гурт Motanka та Led-шоу Z.



Захід організувала ГО "Студентська рада Волині" за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.







Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині 2018».У конкурсі взяли участь 10 представників з різних навчальних закладів області.Учасники змагалися у таких конкурсах: відеопредставлення, дебати, талант, презентація доброї справи.Отож, призові місця розподілили таким чином:1 місце посіла, представниця Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.2 місце виборола, представниця Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.3 місце посів, представник Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського.Учасників оцінювали такі судді:- Представник компанії «Дубок»,- керівник школи web-програмування «OxIT»;- шоумен, заслужений артист України.- голова ГО "Студентська рада Волині"– заступник начальника управління освіти, молоді і спорту.Гостями заходу стали гурт Motanka та Led-шоу Z.Захід організувала ГО "Студентська рада Волині" за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.Фото -

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