Хто став кращим студентом Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Луцьку відбувся фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині 2018».
У конкурсі взяли участь 10 представників з різних навчальних закладів області.
Учасники змагалися у таких конкурсах: відеопредставлення, дебати, талант, презентація доброї справи.
Отож, призові місця розподілили таким чином:
1 місце посіла Наталія Лосєва, представниця Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.
2 місце виборола Олександра Лукащук, представниця Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
3 місце посів Дмитро Ващук, представник Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського.
Учасників оцінювали такі судді:
Тетяна Карчмарчук - Представник компанії «Дубок»,
Максим Бутолін - керівник школи web-програмування «OxIT»;
Сергій Скулинець - шоумен, заслужений артист України.
Віталій Сніжко - голова ГО "Студентська рада Волині"
Олександр Ткачук – заступник начальника управління освіти, молоді і спорту.
Гостями заходу стали гурт Motanka та Led-шоу Z.
Захід організувала ГО "Студентська рада Волині" за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
Фото - Катерина Приступа
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У конкурсі взяли участь 10 представників з різних навчальних закладів області.
Учасники змагалися у таких конкурсах: відеопредставлення, дебати, талант, презентація доброї справи.
Отож, призові місця розподілили таким чином:
1 місце посіла Наталія Лосєва, представниця Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.
2 місце виборола Олександра Лукащук, представниця Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
3 місце посів Дмитро Ващук, представник Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського.
Учасників оцінювали такі судді:
Тетяна Карчмарчук - Представник компанії «Дубок»,
Максим Бутолін - керівник школи web-програмування «OxIT»;
Сергій Скулинець - шоумен, заслужений артист України.
Віталій Сніжко - голова ГО "Студентська рада Волині"
Олександр Ткачук – заступник начальника управління освіти, молоді і спорту.
Гостями заходу стали гурт Motanka та Led-шоу Z.
Захід організувала ГО "Студентська рада Волині" за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
Фото - Катерина Приступа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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