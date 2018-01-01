У селі під Луцьком заснували молодіжне християнське братство. ФОТО
Сьогодні, 18:17
У церкві села Струмівка заснували Молодіжне християнське братство.
Про це повідомив настоятель парафії протоієрей Михайло Янкевич на офіційному сайті церкви, передає прес-служба Волинської єпархії Київського Патріархату.
Менші діти відвідують недільну школу, а старшокласники, які виявили бажання навчатись і далі, разом із о. Михайлом організували братство. На перших заняттях душпастир розповідав про братський рух на Волині в минулому й тепер.
Вони зустрілися з членом Луцького Хрестовоздвиженського братства (відновленого) протоієреєм Василем Клочаком, настоятелем однойменної братської церкви. Отець Василь провів екскурсію – храмом і його підземеллям (криптою), де покояться останки братчиків часів Середньовіччя.
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Про це повідомив настоятель парафії протоієрей Михайло Янкевич на офіційному сайті церкви, передає прес-служба Волинської єпархії Київського Патріархату.
Менші діти відвідують недільну школу, а старшокласники, які виявили бажання навчатись і далі, разом із о. Михайлом організували братство. На перших заняттях душпастир розповідав про братський рух на Волині в минулому й тепер.
Вони зустрілися з членом Луцького Хрестовоздвиженського братства (відновленого) протоієреєм Василем Клочаком, настоятелем однойменної братської церкви. Отець Василь провів екскурсію – храмом і його підземеллям (криптою), де покояться останки братчиків часів Середньовіччя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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