«Укрзалізниця» скасувала повернення квитків через інтернет
Сьогодні, 17:19
"Укрзалізниця" скасувала повернення квитків на один місяць. Щоправда, це стосується лише періоду новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня.
У цей час здати проїзні документи можна буде лише у залізничних касах, - пише ТСН.
Як пояснили в "Укрзалізниці", до такого кроку вони вдалися, аби запобігти зловживанням з боку перекупників квитків. Наразі в Україні створився дефіцит квитків на святкові дні. Продаж проїзних документів на поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня, почався лише від 26 листопада. Щоправда,
"Укрзалізниця" також нагадує, що від 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
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У цей час здати проїзні документи можна буде лише у залізничних касах, - пише ТСН.
Як пояснили в "Укрзалізниці", до такого кроку вони вдалися, аби запобігти зловживанням з боку перекупників квитків. Наразі в Україні створився дефіцит квитків на святкові дні. Продаж проїзних документів на поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня, почався лише від 26 листопада. Щоправда,
"Укрзалізниця" також нагадує, що від 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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