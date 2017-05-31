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«Укрзалізниця» скасувала повернення квитків через інтернет

«Укрзалізниця» скасувала повернення квитків через інтернет
"Укрзалізниця" скасувала повернення квитків на один місяць. Щоправда, це стосується лише періоду новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня.

У цей час здати проїзні документи можна буде лише у залізничних касах, - пише ТСН.

Як пояснили в "Укрзалізниці", до такого кроку вони вдалися, аби запобігти зловживанням з боку перекупників квитків. Наразі в Україні створився дефіцит квитків на святкові дні. Продаж проїзних документів на поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня, почався лише від 26 листопада. Щоправда,

"Укрзалізниця" також нагадує, що від 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.


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Теги: квитки, Укрзалізниця, інтернет
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