Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,

Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до -9…-7 градусів, удень – -5…-4.



Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі до -9…-7 градусів, удень – -5…-4.Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію