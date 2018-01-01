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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до -9…-7 градусів, удень – -5…-4.

Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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