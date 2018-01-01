Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до -9…-7 градусів, удень – -5…-4.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до -9…-7 градусів, удень – -5…-4.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд»
Сьогодні, 19:42
MONATIK став співаком осені в Україні
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада
Сьогодні, 19:00
Медіа