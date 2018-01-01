Ковельська вулиця знову залишилася без води
Сьогодні, 10:42
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна відключили водопостачання.
Зазначають, що води немає від будинку №72 до буд №110 (також у районі сирзаводу) з 9:00, – пише прес-служба УВКГ «Ковельводоканал».
Водопостачання обіцяють відновити у 17:00.
Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення у поживачів даного мікрорайону за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 20 листопада цю вулицю вже відключали від води через аналогічні роботи.
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Зазначають, що води немає від будинку №72 до буд №110 (також у районі сирзаводу) з 9:00, – пише прес-служба УВКГ «Ковельводоканал».
Водопостачання обіцяють відновити у 17:00.
Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення у поживачів даного мікрорайону за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 20 листопада цю вулицю вже відключали від води через аналогічні роботи.
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