Ковельська вулиця знову залишилася без води





Зазначають, що води немає від будинку №72 до буд №110 (також у районі сирзаводу) з 9:00, – пише прес-служба



Водопостачання обіцяють відновити у 17:00.



Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення у поживачів даного мікрорайону за тимчасові незручності.



Нагадаємо, 20 листопада цю вулицю вже відключали від води через аналогічні роботи.

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