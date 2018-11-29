У Луцьку фіскали вилучили 350 літрів безакцизного алкоголю. ФОТО

У Луцьку працівники фіскальної служби виявили автомобіль, у якому всередині було 350 літрів горілки та коньяку без марок акцизного податку.Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, в рамках операції «Акциз-2018» фіскали на одній з вулиць Луцька виявили транспортний засіб, яким здійснювалося незаконне транспортування з метою збуту шкідливого для життя і здоров'я людей фальсифікованого алкоголю.Оглянувши автомобіль марки Volkswagen LT під керуванням місцевогожителя, правоохоронці виявили та вилучили з незаконного обігу 350 літрів горілки та коньяку розлитих в упаковки типу «bag-in-box». Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить понад 110 тис. гривень.Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу.В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїврозлитих в тару типу «bag-in-box» заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.