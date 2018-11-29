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У Луцьку фіскали вилучили 350 літрів безакцизного алкоголю. ФОТО

У Луцьку фіскали вилучили 350 літрів безакцизного алкоголю. ФОТО
У Луцьку працівники фіскальної служби виявили автомобіль, у якому всередині було 350 літрів горілки та коньяку без марок акцизного податку.

Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, в рамках операції «Акциз-2018» фіскали на одній з вулиць Луцька виявили транспортний засіб, яким здійснювалося незаконне транспортування з метою збуту шкідливого для життя і здоров'я людей фальсифікованого алкоголю.

Оглянувши автомобіль марки Volkswagen LT під керуванням місцевого
жителя, правоохоронці виявили та вилучили з незаконного обігу 350 літрів горілки та коньяку розлитих в упаковки типу «bag-in-box». Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить понад 110 тис. гривень.

Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу.

В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв
розлитих в тару типу «bag-in-box» заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.
У Луцьку фіскали вилучили 350 літрів безакцизного алкоголю. ФОТО

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Теги: Луцьк, фіскали, алкоголь
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