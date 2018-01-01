У Миколаївській області у полі знайшли мумію





Про це



“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.



На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.



Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крива Пустош на Миколаївщині випадково виявили мумію невідомого чоловіка.Про це УНН повідомили у відділі комунікацій управління поліції Миколаївської області.“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.

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