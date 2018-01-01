У Миколаївській області у полі знайшли мумію
Сьогодні, 19:22
У селі Крива Пустош на Миколаївщині випадково виявили мумію невідомого чоловіка.
Про це УНН повідомили у відділі комунікацій управління поліції Миколаївської області.
“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.
На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.
Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.
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Про це УНН повідомили у відділі комунікацій управління поліції Миколаївської області.
“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.
На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.
Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.
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