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У Миколаївській області у полі знайшли мумію

У Миколаївській області у полі знайшли мумію
У селі Крива Пустош на Миколаївщині випадково виявили мумію невідомого чоловіка.

Про це УНН повідомили у відділі комунікацій управління поліції Миколаївської області.

“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.

На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.

Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.

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Теги: мумія, знахідка
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