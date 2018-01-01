Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам
Сьогодні, 09:47
Державна прикордонна служба України відмовляє у в'їзді на територію України чоловікам - громадянам Росії у віці від 16 до 60 років.
Про це пише видання Громадське з посиланням на прес-службу ДПС України.
Такий захід, як наголошується, вжито задля запобігання терористичних актів в Україні.
При цьому в екстрених випадках чоловіки-росіяни у віці від 16 до 60 років будуть допускатися в Україну.
"У разі підтвердження родинних зв'язків з жителями України, у разі важкої хвороби або смерті родича. Або за наявності запрошення від юридичної особи", - зазначили в прес -службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання Громадське з посиланням на прес-службу ДПС України.
Такий захід, як наголошується, вжито задля запобігання терористичних актів в Україні.
При цьому в екстрених випадках чоловіки-росіяни у віці від 16 до 60 років будуть допускатися в Україну.
"У разі підтвердження родинних зв'язків з жителями України, у разі важкої хвороби або смерті родича. Або за наявності запрошення від юридичної особи", - зазначили в прес -службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ківерцях батьки учнів прийшли в райраду вимагати звільнення скандальної директорки. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам
Сьогодні, 09:47
Медіа