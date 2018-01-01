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Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам

Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам
Державна прикордонна служба України відмовляє у в'їзді на територію України чоловікам - громадянам Росії у віці від 16 до 60 років.

Про це пише видання Громадське з посиланням на прес-службу ДПС України.

Такий захід, як наголошується, вжито задля запобігання терористичних актів в Україні.

При цьому в екстрених випадках чоловіки-росіяни у віці від 16 до 60 років будуть допускатися в Україну.

"У разі підтвердження родинних зв'язків з жителями України, у разі важкої хвороби або смерті родича. Або за наявності запрошення від юридичної особи", - зазначили в прес -службі.

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Теги: заборона, росіяни
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