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Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця

Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця
Волинська поліція розшукує білоруса Базилевича Федора Сергійовича, якого підозрюють у вчинені розбою.

Чоловік – уродженець с. Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.

Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.

Усі, хто знають про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:

068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.
(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.

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Теги: розшук, чоловік поліція
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