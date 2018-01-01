Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця
Сьогодні, 12:45
Волинська поліція розшукує білоруса Базилевича Федора Сергійовича, якого підозрюють у вчинені розбою.
Чоловік – уродженець с. Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.
Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Усі, хто знають про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:
068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.
(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік – уродженець с. Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.
Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Усі, хто знають про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:
068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.
(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених
Сьогодні, 13:10
Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця
Сьогодні, 12:45
Медіа