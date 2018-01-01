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Якою буде погода на вихідних: синоптики уточнили прогноз

Якою буде погода на вихідних: синоптики уточнили прогноз
Найближчими вихідними в Україні стане трохи тепліше в більшості областей, а в суботу можливий сніг.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі УНН.

"1-го числа у нас трошки зміниться погода. Антициклон, цей тиск підвищений трошки понизиться, буде впливати циклон над Чорним морем, і з півдня піде порція теплого повітря, вітер змінить свій напрямок на південний", - зазначив експерт.

За його словами, 1 грудня в південних, центральних і північних областях країни пройде невеликий сніг, на півдні – мокрий сніг з дощем, на решті території буде без опадів. Температура повітря буде становити від 0…-3 на півдні вдень, вночі – -3...-6. На сході і на півночі -4..-6 вдень, -5…-8 вночі. На заході буде холодніше: вночі тут ще -12…-15, а вдень -5…-7.

Другого грудня, в неділю, опадів уже не очікується, вдень трохи потеплішає. На сході і північному сході - -2…-4, вночі - -6…-8, у центрі – 3-5 морозу вдень і 9-11 морозу вночі, на заході -1…+1 вдень, -8…-13 вночі. На півдні -1…+1 вдень, -5…-7 вночі.

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Теги: погода, синоптики, прогноз
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