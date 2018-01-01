вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку

2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку
У Луцьку нарікають на проблеми з маршруткою №16.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала лучанка Ольга.

За словами авторки скарги, зараз на рейс виїжджає 2 автобуси, хоча згідно з графіком має бути 8. Тож дістатися з проспекту Волі на проспект Соборності чи навпаки можна лише маршруткою №2, яка вранці і ввечері їздить повна.

"Перевізник "Санрайз" не може або не хоче забезпечити необхідну кількість автобусів. Тому варто розірвати договір з таким перевізником, який не виконує умови, та знайти іншого. Маршрут завжди був прибутковим, думаю бажаючі знайдуться", - пише жінка.

Її звернення передали на розгляд відповідним структурним підрозділам міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк, скарга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку
Сьогодні, 21:15
Вражаюча кількість: у Польщі підрахували українців-заробітчан
Сьогодні, 20:26
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Улюблені новорічні хіти: оркестр з різдвяною програмою виступить у «Промені»*
Сьогодні, 19:03
На Волині підліток провалився під лід
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі На Волині водій маршрутки не зупинився для дітей, які годину стояли на морозі
30 листопад, 09:22
Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
29 листопад, 15:52
У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО
26 листопад, 20:17
У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
26 листопад, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку
Сьогодні, 21:15
 0
Вражаюча кількість: у Польщі підрахували українців-заробітчан
Сьогодні, 20:26
 0
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
Сьогодні, 19:35
 0
Улюблені новорічні хіти: оркестр з різдвяною програмою виступить у «Промені»*
Сьогодні, 19:03
 0
На Волині підліток провалився під лід
Сьогодні, 18:47
 0
Медіа
відео
1/8