2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку





Про це на платформі "



За словами авторки скарги, зараз на рейс виїжджає 2 автобуси, хоча згідно з графіком має бути 8. Тож дістатися з проспекту Волі на проспект Соборності чи навпаки можна лише маршруткою №2, яка вранці і ввечері їздить повна.



"Перевізник "Санрайз" не може або не хоче забезпечити необхідну кількість автобусів. Тому варто розірвати договір з таким перевізником, який не виконує умови, та знайти іншого. Маршрут завжди був прибутковим, думаю бажаючі знайдуться", - пише жінка.



Її звернення передали на розгляд відповідним структурним підрозділам міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нарікають на проблеми з маршруткою №16.Про це на платформі " Відкрите місто " написала лучанка Ольга.За словами авторки скарги, зараз на рейс виїжджає 2 автобуси, хоча згідно з графіком має бути 8. Тож дістатися з проспекту Волі на проспект Соборності чи навпаки можна лише маршруткою №2, яка вранці і ввечері їздить повна."Перевізник "Санрайз" не може або не хоче забезпечити необхідну кількість автобусів. Тому варто розірвати договір з таким перевізником, який не виконує умови, та знайти іншого. Маршрут завжди був прибутковим, думаю бажаючі знайдуться", - пише жінка.Її звернення передали на розгляд відповідним структурним підрозділам міськради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію