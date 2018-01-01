2 автобуси замість 8: у Луцьку скаржаться на маршрутку
Сьогодні, 21:15
У Луцьку нарікають на проблеми з маршруткою №16.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала лучанка Ольга.
За словами авторки скарги, зараз на рейс виїжджає 2 автобуси, хоча згідно з графіком має бути 8. Тож дістатися з проспекту Волі на проспект Соборності чи навпаки можна лише маршруткою №2, яка вранці і ввечері їздить повна.
"Перевізник "Санрайз" не може або не хоче забезпечити необхідну кількість автобусів. Тому варто розірвати договір з таким перевізником, який не виконує умови, та знайти іншого. Маршрут завжди був прибутковим, думаю бажаючі знайдуться", - пише жінка.
Її звернення передали на розгляд відповідним структурним підрозділам міськради.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написала лучанка Ольга.
За словами авторки скарги, зараз на рейс виїжджає 2 автобуси, хоча згідно з графіком має бути 8. Тож дістатися з проспекту Волі на проспект Соборності чи навпаки можна лише маршруткою №2, яка вранці і ввечері їздить повна.
"Перевізник "Санрайз" не може або не хоче забезпечити необхідну кількість автобусів. Тому варто розірвати договір з таким перевізником, який не виконує умови, та знайти іншого. Маршрут завжди був прибутковим, думаю бажаючі знайдуться", - пише жінка.
Її звернення передали на розгляд відповідним структурним підрозділам міськради.
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