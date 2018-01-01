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Розповіли, в якому стані українці, які постраждали в аварії під Краковом

Розповіли, в якому стані українці, які постраждали в аварії під Краковом
У Польщі зіткнулися легковик та фургон. Із 9 людей, які постраждали в ДТП, 8 – громадяни України.

Деталі виданню УНН розповів начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

Нагадаємо, аварія трапилася неподалік польського міста Краків.

«За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень.

Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями. Консул вживає передбачених у такій ситуації заходів», – повідомив він.

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Теги: ДТП, Польща, українець
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