Розповіли, в якому стані українці, які постраждали в аварії під Краковом





Деталі виданню Василь Кирилич.



Нагадаємо, аварія трапилася неподалік польського міста Краків.



«За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень.



Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями. Консул вживає передбачених у такій ситуації заходів», – повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі зіткнулися легковик та фургон. Із 9 людей, які постраждали в ДТП, 8 – громадяни України.Деталі виданню УНН розповів начальник управління консульської діяльностіНагадаємо,«За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень.Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями. Консул вживає передбачених у такій ситуації заходів», – повідомив він.

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