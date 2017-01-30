Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО

На Волині правоохоронці викрили на хабарі інспектора прикордонного контролю Луцького прикордонного загону.Чоловік вимагав гроші від водіїв вантажного транспорту за пропуск «поза чергою» на митний пост «Ягодин», – інформує прес-служба УСБ України у Волинській області.. До свої діяльності прикордонник залучив як посередника місцевого жителя.Правоохоронці затримали обох зловмисників при отриманні чергового хабара. Раніше співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання фігурантами справи неправомірної вигоди на суму тисяча шістсот гривень.Під час обшуків в особистих речах та за місцем проживання затриманих осіб, а також в автомобілі посередника правоохоронці виявили грошові кошти на суму понад двадцять сім тисяч гривень.Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом військової прокуратури.