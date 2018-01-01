Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу Івана Котляревського. ФОТО





2 грудня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка у рамках проекту «Доступний театр для пенсіонерів» вони переглянули виставу «Наталка Полтавка» за твором Івана Котляревського, – пише



За словами організаторів, ця ініціатива має на меті зробити театральне мистецтво доступнішим для однієї з найбільш соціально незахищених категорій населення. Цього разу «СВІДОМІ» запросили на виставу 65 пенсіонерів.



Як розповів координатор проекту Євгеній Мікоян, ця ініціатива виникла з розвитком «Доступного кінотеатру для пенсіонерів», який вже майже рік реалізовують «СВІДОМІ». А саме з безкоштовних кінопоказів спільно з РЦ «Промінь» та мережею кінотеатрів MULTIPLEX. Першим фільмом, який пенсіонери переглянули в рамках проекту, була біографічна драма про Вінстона Черчилля — «Темні часи».



Ідея громадської організації долучити ще й театр виникла у жовтні. Допомагає в її реалізації місцевий драмтеатр.



«На жаль, українських кінофільмів наразі виходить не багато, а підтримувати український продукт та розвивати його потрібно. Театр – це найкращий спосіб показати цю підтримку», — сказав Євгеній Мікоян.



Він додав, що кіносеанси та театральні вистави планують організовувати щомісяця.



«Приємно, що є таке громадське об’єднання, яке піклується про пенсіонерів, мені дуже приємно, що вони згадують про нас. Завдяки ним ми можемо часто відвідувати такі заклади. Від «СВІДОМИХ» була вже на трьох фільмах в кінотеатрі, а зараз прийшла на виставу», — ділиться голова ОСББ «Злагода й довіра» Валентина Гаврилюк.



За словами жінки, вистава її вразила, адже актори грали «живо», а оркестр лише підсилював емоції, які хотіли передати глядачам зі сцени.



Директор Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Анатолій Глива також підтримав ініціативу Громадянського Руху «СВІДОМІ».



«Багато поціновувачів театру зараз, на жаль, не мають можливості відвідувати вистави. Добре, що завдяки цьому проекту театр стане ближчим для пенсіонерів», — переконаний Анатолій Глива.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух «СВІДОМІ» організував для луцьких пенсіонерів безкоштовний перегляд вистави «Наталка Полтавка».2 грудня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка у рамках проекту «Доступний театр для пенсіонерів» вони переглянули виставу «Наталка Полтавка» за твором Івана Котляревського, – пише Район.Луцьк За словами організаторів, ця ініціатива має на меті зробити театральне мистецтво доступнішим для однієї з найбільш соціально незахищених категорій населення. Цього разу «СВІДОМІ» запросили на виставу 65 пенсіонерів.Як розповів координатор проекту, ця ініціатива виникла з розвитком «Доступного кінотеатру для пенсіонерів», який вже майже рік реалізовують «СВІДОМІ». А саме з безкоштовних кінопоказів спільно з РЦ «Промінь» та мережею кінотеатрів MULTIPLEX. Першим фільмом, який пенсіонери переглянули в рамках проекту, була біографічна драма про Вінстона Черчилля — «Темні часи».Ідея громадської організації долучити ще й театр виникла у жовтні. Допомагає в її реалізації місцевий драмтеатр.«На жаль, українських кінофільмів наразі виходить не багато, а підтримувати український продукт та розвивати його потрібно. Театр – це найкращий спосіб показати цю підтримку», — сказав Євгеній Мікоян.Він додав, що кіносеанси та театральні вистави планують організовувати щомісяця.«Приємно, що є таке громадське об’єднання, яке піклується про пенсіонерів, мені дуже приємно, що вони згадують про нас. Завдяки ним ми можемо часто відвідувати такі заклади. Від «СВІДОМИХ» була вже на трьох фільмах в кінотеатрі, а зараз прийшла на виставу», — ділиться голова ОСББ «Злагода й довіра»За словами жінки, вистава її вразила, адже актори грали «живо», а оркестр лише підсилював емоції, які хотіли передати глядачам зі сцени.Директор Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченкатакож підтримав ініціативу Громадянського Руху «СВІДОМІ».«Багато поціновувачів театру зараз, на жаль, не мають можливості відвідувати вистави. Добре, що завдяки цьому проекту театр стане ближчим для пенсіонерів», — переконаний Анатолій Глива.

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