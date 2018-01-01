До закону про воєнний стан пропонують внести зміни

Петро Порошенко запропонував внести зміни до закону про воєнний стан, щоб місцеві громади мали змогу провести вибори 23 грудня.



Про це повідомила представниця президента України у Верховній Раді, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, – пише



«Президент також подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив встановити дію ч.1 ст. 19 цього закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування, що не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року», – сказала Луценко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок, 3 листопада.



Вона пояснила, що запровадження воєнного стану – виключно для консолідації механізмів і інструментів для підготовки оборони країни до можливої агресії РФ.



«Ніякі свободи, ніякі права: ні свобода слова, ні свобода зібрань, ніякої конфіскації, ніякого розквартирування, ніякої конфіскації майна не буде, мобілізації не відбуватиметься у тому випадку, якщо Путін не вдасться до сухопутної агресії щодо України», – наголосила представниця президента у Верховній Раді.



«Президент пропонує: не поширювати воєнний стан на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року. Про що це говорить? Про те, що навіть у тих областях, де введено воєнний стан, у день, коли проводитимуть вибори в об'єднаних територіальних громадах, діяти військовий стан не буде», – уточнила Ірина Луценко.



Також вона повідомила, що в понеділок Петро Порошенко подав до парламенту закон про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною і РФ.



«Я думаю, що парламент зможе підтримати (цей законопроект – ред.) відповідно до процедури», - сказала Ірина Луценко.

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