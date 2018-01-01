До закону про воєнний стан пропонують внести зміни
Сьогодні, 10:39
Президент України Петро Порошенко запропонував внести зміни до закону про воєнний стан, щоб місцеві громади мали змогу провести вибори 23 грудня.
Про це повідомила представниця президента України у Верховній Раді, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, – пише Інтерфакс.
«Президент також подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив встановити дію ч.1 ст. 19 цього закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування, що не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року», – сказала Луценко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок, 3 листопада.
Вона пояснила, що запровадження воєнного стану – виключно для консолідації механізмів і інструментів для підготовки оборони країни до можливої агресії РФ.
«Ніякі свободи, ніякі права: ні свобода слова, ні свобода зібрань, ніякої конфіскації, ніякого розквартирування, ніякої конфіскації майна не буде, мобілізації не відбуватиметься у тому випадку, якщо Путін не вдасться до сухопутної агресії щодо України», – наголосила представниця президента у Верховній Раді.
«Президент пропонує: не поширювати воєнний стан на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року. Про що це говорить? Про те, що навіть у тих областях, де введено воєнний стан, у день, коли проводитимуть вибори в об'єднаних територіальних громадах, діяти військовий стан не буде», – уточнила Ірина Луценко.
Також вона повідомила, що в понеділок Петро Порошенко подав до парламенту закон про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною і РФ.
«Я думаю, що парламент зможе підтримати (цей законопроект – ред.) відповідно до процедури», - сказала Ірина Луценко.
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Про це повідомила представниця президента України у Верховній Раді, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, – пише Інтерфакс.
«Президент також подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив встановити дію ч.1 ст. 19 цього закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування, що не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року», – сказала Луценко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок, 3 листопада.
Вона пояснила, що запровадження воєнного стану – виключно для консолідації механізмів і інструментів для підготовки оборони країни до можливої агресії РФ.
«Ніякі свободи, ніякі права: ні свобода слова, ні свобода зібрань, ніякої конфіскації, ніякого розквартирування, ніякої конфіскації майна не буде, мобілізації не відбуватиметься у тому випадку, якщо Путін не вдасться до сухопутної агресії щодо України», – наголосила представниця президента у Верховній Раді.
«Президент пропонує: не поширювати воєнний стан на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року. Про що це говорить? Про те, що навіть у тих областях, де введено воєнний стан, у день, коли проводитимуть вибори в об'єднаних територіальних громадах, діяти військовий стан не буде», – уточнила Ірина Луценко.
Також вона повідомила, що в понеділок Петро Порошенко подав до парламенту закон про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною і РФ.
«Я думаю, що парламент зможе підтримати (цей законопроект – ред.) відповідно до процедури», - сказала Ірина Луценко.
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